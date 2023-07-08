Над порожніми пляжами літають вертольоти: як виглядає Кирилівка посеред курортного сезону

Відео з Кирилівки нагадують кадри апокаліптичного фільму

До повномасштабної війни окуповане зараз росіянами селище Кирилівка в Мелітопольському районі Запорізької області було одним із найулюбленіших місць українців для сімейного відпочинку на Азовському морі. Проте окупанти перетворили курорт на безлюдну пустелю.

Відео із сьогоднішньої Кирилівки опублікував Telegram-канал "5 редакція Запоріжжя".

Кадри викликають біль – розпал липня, чисте море та піщаний пляж, на якому жодної людини. До війни в сезон там яблуку не було де впасти.

"Сказати, що такий стан пляжів у цьому селищі для липня місяця це нонсенс — не сказати нічого. Віримо, що скоро ми зможемо сюди повернутися", — йдеться у підписі до відео.

Тепер над порожніми пляжами літають вертольоти окупантів. росія захопила курорт наприкінці березня 2022 року. Росіяни знищують усе, чого торкаються. Навіть медузи не хочуть жити в окупації — цьогоріч у Кирилівці їх мало в порівнянні з минулими роками.

Як розповідав "Телеграф", за словами місцевих жителів, цього року Азовське море є абсолютно чистим, а пляжі безлюдні. Навіть у сонячну та спекотну погоду купатись і засмагати у Кирилівці приходять лише дві-три особи.