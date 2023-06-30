Ані медуз, ані людей: з’явилися свіжі відео пляжі в окупованій Кирилівці

Ще ніколи пляжі в курортному місті не були такими порожніми

Незважаючи на те, що минуле літо в окупації Кирилівка провела з медузами, цього року Азовське море є абсолютно чистим, а пляжі безлюдні. Навіть у сонячну та спекотну погоду купатися та позасмагати приходять лише дві-три людини.

Відео з окупованого курорту поділилися у місцевому Instagram. Нагадаємо, що Кирилівка знаходиться у Запорізькій області і 25 березня 2022 року до одного з популярних українських курортних містечок зайшли російські солдати.

На кадрах за 28-30 червня видно, що море геть очистилося від медуз. Минулого року вони заполонили Азовське море особливо сильно у серпні. Пляжі також чисті, але й безлюдні. До окупації Кирилівка була одним із найпопулярніших курортів і на пляжах не можна було проштовхнутися, а звідусіль лунали музика та сміх.

Зараз курортне містечко не зустрічає натовпу туристів. На пляжах можна зустріти лише кількох відпочиваючих, ймовірно, з-поміж місцевих жителів. У коментарях під відео українці з тугою зазначили, що сумують за улюбленим курортом і чекають не дочекаються, коли знову його відвідають: "Нехай і медузи будуть, аби повернулося наше морюшко до нас", "Як ми були щасливі, як усе було у нас добре", "Коли ми зустрінемося, моє дороге море? Я так хочу до тебе! Я так чекаю нашої зустрічі".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в мережі показали, як виглядала Кирилівка на початку курортного сезону 2023 року. У місті закрито кафе, атракціони та магазини, а на вулицях практично немає людей.