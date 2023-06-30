Ни медуз, ни людей: появились свежие видео пляжей в оккупированной Кирилловке

Еще никогда пляжи в курортном городе не были такими пустыми

Несмотря на то, что прошлое лето в оккупации Кирилловка провела с медузами, в этом году Азовское море абсолютно чистое, а пляжи безлюдные. Даже в солнечную и жаркую погоду покупаться и позагорать приходят лишь два-три человека.

Видео из оккупированного курорта поделились в местном Instagram. Напомним, что Кирилловка находится в Запорожской области и 25 марта 2022 года в один из популярных украинских курортных городков зашли российские солдаты.

На кадрах за 28-30 июня видно, что море абсолютно очистилось от медуз. В прошлом году они заполонили Азовское море особенно сильно в августе. Пляжи тоже чистые, но и безлюдные. До оккупации Кирилловка была одним из самых популярных курортов и на пляжах нельзя было протолкнуться, а отовсюду звучали музыка и смех.

Сейчас же курортный городок не встречает толпы туристов. На пляжах можно встретить лишь нескольких отдыхающих, вероятно, из числа местных жителей. В комментариях под видео украинцы с тоской отметили, что скучают по любимому курорту и ждут не дождутся, когда снова его посетят: "Пускай и медузы будут, только бы вернулось наше морюшко к нам", "Как мы были счастливы, как все было у нас хорошо", "Когда мы встретимся, мое дорогое море? Я так хочу к тебе! Я так жду нашей встречи".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети показали, как выгялдела Кирилловка в начале курортного сезона 2023. В городе закрыты кафе, аттракционы и магазины, а на улицах практически нет людей.