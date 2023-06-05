Номер з допотопним телевізором за 3000 гривень на добу: мережу здивував напівлюкс на відомому українському курорті

Людей збентежив старий телевізор і загальний інтер'єр

Своєю вартістю українців вражає не лише черешня, але й готельні номери на Шацьких озерах. Українці помітили в одному з комплексів "напівлюксові номери", які, на їхню думку, не відповідають цьому статусу своїм виглядом.

Світлинами поділилася у Twitter дівчина під псевдонімом "Видра", яка перед поїздкою на озера обирала собі місце для проживання. Вартість напівлюксу у місцевому готелі її не аби як вразила. Номер коштує близько 3000 грн за добу, однак цього у середнього напівлюксу — старий телевізор, звичайне ліжко, диван, у ванній синій килимок, є кондиціонер, шафки тощо.

Сам готель на сайті "Booking" пише, що у такому номері є халати та рушники, паркетна підлога, електрочайник, холодильник, сушарка для одягу, чайник і т.д. У коментарях наголошують, що такий номер на Шацьких коштує 800-1000 гривень.

Водночас оцінка самого готелю на сервісі Booking досить висока. Тим часом інші готелі пропонують подібні напівлюкси за 2000-2100 грн на добу, чи апартаменти за 2500 грн, або ж будиночки за 1400 грн на добу. Це все також на береговій лінії.

Нагадаємо, що ціни на оренду на Шацьких озерах надзвичайно далекі від вартості оренди елітних будинків у Києві. До прикладу, за оренду садиби просять 30 тисяч доларів на місяць. У той час, коли за меншу вартість можна зняти розкішний пентхаус у центрі Нью-Йорка.

Тим часом під Києвом продають маєток за 16 мільйонів доларів. Він має власну набережну та нагадує Версаль.