В Україні виготовляють морозиво "Ленинградское" та продають за кордоном: відомий виробник потрапив у скандал (відео)

Компанія "Rud Israel" наприкінці 2021 рекламувала це морозиво у себе на сторінці

Український виробник морозива "Рудь" продає закордоном десерти з "російським присмаком". Українців обурила неочікувана знахідка в місцевих магазинах.

Як розповідає у себе в TikTok маркетологиня Марія Дорощук, морозиво під назвою "Ленинградское" житомирської фірми "Рудь" продається в Ізраїлі. Вона особисто побачила товар у морозилках місцевих магазинів. На відео дівчина заходить до супермаркету, де стоїть морозильник "Рудь" з українською продукцією в середині. Морозива "Ленинградское" там цілий ящик.

Дата виготовлення морозива — листопад 2022 року. Тобто через 9 місяців після повномасштабного вторгнення. Виготовлене воно в Україні. Також в мережі згадали допис іншого українця, який на своїй сторінці у Twitter теж опублікував допис про це морозиво в Ізраїлі. Фото датується березнем.

Зазначимо, що на сторінці RUD Israel рекламували це морозиво ще у 2021 році. Сама компанія поки що не відреагувала на скандал.

Нагадаємо, що українська оборонна компанія "Мотор Січ" співпрацювала з іранськими компаніями навіть під час повномасштабного вторгнення. А самого ексдиректора підприємства підозрюють у пособництві окупантам.

Тим часом фірма "Ашан" в росії накликала скандал. Окрім того, що мережа магазинів не вийшла з рф, то ще й виявилося, що вона допомагає російській армії гуманітаркою.