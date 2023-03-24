"Мотор Січ" співпрацювала з іранськими компаніями навіть під час війни: одна з них створила Shahed - Схеми

Документи з доказами було виявлено у кабінеті Богуслаєва

Українське підприємство "Мотор-Січ" екс-директора якого звинувачують у роботі на росію та в колабораційній діяльності, мабуть, торгувало не лише з росією, а й з Іранськими підприємствами, дронами яких постійно бомбардують наші міста.

Це з’ясували журналісти-розслідувачі програми "Схеми".

У матеріалі стверджується, що у розпорядженні їхніх журналістів опинилися документи (вони були знайдені в кабінеті Богуслаєва), які свідчать про те, що "Мотор Січ" продавала підприємствам Ірану – які перебували під санкціями США та Євросоюзу, але ще до запровадження обмежень Україною – товари подвійного використання. А саме – авіаційні двигуни АІ-9 та ТВ3-117. Такі моделі встановлюють як на невеликі транспортні літаки, так і на військові гелікоптери, зокрема типу Ка-52, що використовує Росія у війні проти України.

"Одна з іранських компаній з санкційного списку РНБО, з керівництвом якої активно комунікував Богуслаєв та його підлеглі, пов’язана з державною військовою промисловістю Ірану. А також, разом з іншою підсанкційною компанією з Ірану, причетна до розробки дронів Shahed-171 та Shahed-136, якими російська армія масово атакує українські міста", — кажуть журналісти.

Крім того, "Схеми" виявили ще одну компанію з Ірану, з якою торгувала "Мотор Січ", але проти якої досі не запроваджено жодних санкцій. Хоча в ній – ті ж люди, які перейшли з підсанкційних іранських підприємств, і тепер працюють просто під іншою "вивіскою".

Так, серед вищезгаданих компаній знаходяться:

Design and Manufacturing of Aeroengines (скорочено: DAMA), інша, її назва – Turbine Engine Manufacturing Industries (TEM);

(скорочено: DAMA), інша, її назва – (TEM); Iran Aircraft Industries (IACI);

(IACI); Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA).

Design and Manufacturing of Aeroengines — нині під номером 68 у списку санкцій РНБО – це іранська компанія, яка, за даними НАЗК, брала участь у дослідженнях, розробці та виробництві БПЛА Shahed-171. Євросоюз запровадив проти цієї компанії санкції ще 2012 року. 2022 року до них приєдналися і США.

На підприємстві знали про санкції, а тому працювали через білоруського посередника.

При цьому запропонована посередником білоруська фірма – у США вже давно під санкціями за торгівлю з військово-промисловим комплексом Сирії та Ірану.

У розпорядженні журналістів є й інше листування Богуслаєва або його підлеглих щодо співпраці з підсанкціонованим підприємством Ірану із залученням білоруського посередника. І, судячи з підписаних контрактів, така тактика була успішною.

Показово, що Богуслаєв продовжував торгувати з Іраном і під час повномасштабного вторгнення. По суті – з тими самими людьми, що й раніше, лише зі зміненими вивісками компаній.

У "Схемах" зауважили, що частково згадували про партнерство "Мотор Січі" на чолі з Богуслаєвим з однією іранською підсанкційною фірмою у матеріалі від 8 березня цього року. За тиждень секретар РНБО Олексій Данілов відповів, чому така торгівля була можливою.

"Ми би дуже хотіли, щоб ніхто не порушував міжнародне законодавство. На превеликий жаль, інколи гроші декому заплющують очі. Вони так, знаєте, коли бачать долари, в них починається трохи затемнення. Будемо вважати, що на нашій території це буде крайній випадок, коли це відбувалося. Ще раз наголошую: якщо весь світ буде приймати одні й ті ж самі правила, то набагато простіше буде жити", – сказав він у коментарі "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що директора "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва було затримано за підозрою у державній зраді у жовтні 2022 року. Пізніше в СБУ показали відео з доказами того, що він допомагав Росії, зокрема, поставлено двигуни до гелікоптерів. Надалі його часте спілкування з росіянами лише підтверджувалося. А він сам навіть не дивлячись на злочини окупантів продовжував чекати їхнього приходу. Крім того, директор "Мотор Січі давав гроші бойовикам "ДНР".