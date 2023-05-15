В Украине производят мороженое "Ленинградское" и продают за рубежом: известный производитель попал в скандал (видео)

Компания "Rud Israel" в конце 2021 года рекламировала это мороженое у себя на странице

Украинский производитель мороженого "Рудь" продает заграницей десерты с "российским привкусом". Украинцев возмутила неожиданная находка в местных магазинах.

Как рассказывает у себя в TikTok маркетолог Мария Дорощук, мороженое под названием "Ленинградское" житомирской фирмы "Рудь" продается в Израиле. Она лично увидела товар в морозильниках местных магазинов. На видео девушка заходит в супермаркет, где стоит морозильник "Рудь" с украинской продукцией внутри. Мороженого "Ленинградское" там целый ящик.

Дата изготовления — ноябрь 2022 года. То есть, мороженое произвели через 9 месяцев после полномасштабного вторжения. Сделано оно в Украине. Также в сети упомянули сообщение другого украинца, который на своей странице в Twitter тоже опубликовал сообщение об этом мороженом в Израиле. Фото датируется мартом.

Отметим, что на странице RUD Israel рекламировали это мороженое еще в 2021 году. Сама компания пока не отреагировала на скандал.

Напомним, что украинская оборонная компания "Мотор Сич" сотрудничала с иранскими компаниями даже во время полномасштабного вторжения. А самого экс-директора предприятия подозревают в пособничестве оккупантам.

Между тем фирма "Ашан" в России вызвала скандал. Кроме того, что сеть магазинов не вышла из россии, то еще и оказалось, что она помогает русской армии гуманитаркой.