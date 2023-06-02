Під Києвом продають розкішний "Версаль" за 16 млн доларів з власною набережною: він може бути пов’язаний із покупцем "веж Бойка" (фото)

Власника називають "покупцем веж Бойка"

В мережі продається розкішний маєток біля Києва, який пов’язують із ексзаступником голови "Нафтогазу" Сергієм Кацубою. Йдеться про великий палац за 16 млн доларів.

Оголошення днями опублікували на сайті "OLX". Там йдеться, що будинок розташований у селі Хотянівка у Київській області. Ще у 2014 році проєкт "Схеми" оприлюднили розслідування, у якому йдеться, що маєток належить Сергію Кацубі — ексзаступнику голови "Нафтогазу", ексдепутату та куратору так закупівлі так званих "веж Бойка". До слова, маєток намагалися продати ще у 2021 році за цією ж ціною у 16 мільйонів доларів.

Нині ж оголошення знову виставили 28 травня 2023 року. У ньому йдеться, що уся садиба має 3,5 тисячі метрів квадратних. 15 кімнат, 135 соток землі. Також на ділянці є гостьовий будинок, набережна і причал для човнів.

"Пропонуємо розкішну резиденцію в камерному селищі, що охороняється, на березі каналу Київського моря (Вишгородський напрямок, с.Хотянівка) з власною набережною та причалом. Комплекс будівель складається з основного хазяйського будинку з ліфтом, Spa-комплексу зимового та літнього, 2 басейни, гостьового будинку з усіма зручностями, гараж на 15 авто, будинок для охорони. Територія резиденції 1,35 Га, виконаний професійний ландшафтний дизайн, мальовнича природа та захоплюючі краєвиди. У будинку виконаний ремонт у палацовому стилі, що поєднує смак, витонченість та високий статус", — йдеться в оголошенні.

Будинок продає агентство Lux-Estate. На сайті агентства цей маєток є найдорожчим об’єктом, який пропонують придбати. Є більш "демократичні" пропозиції за 12,5 мільйонів доларів чи за 10.

Нагадаємо, у Києві продають квартиру за 9,5 млн доларів. Розкішні апартаменти мають 7 кімнат і вид на Дніпро.

Раніше в мережі були вражені ціною на оренду садиби. Агенція хотіла за будинок у центрі Києва 30 тисяч доларів на місяць. За ці ж гроші можна орендувати розкішні апартаменти у центрі Нью-Йорка.