Под Киевом продают роскошный "Версаль" за 16 млн долларов со своей набережной: он может быть связан с покупателем "вышек Бойка" (фото)

Владельца называют "покупателем башен Бойка"

В сети продается роскошный особняк возле Киева, которое связывают с экс-заместителем главы "Нафтогаза" Сергеем Кацубой. Речь идет о большом дворце за 16 млн долларов.

Объявление на днях опубликовали на сайте "OLX". Там говорится, что дом находится в селе Хотяновка в Киевской области. Еще в 2014 году проект "Схемы" обнародовали расследование, в котором говорится, что имение принадлежит Сергею Кацубе — экс-замглавы "Нафтогаза", экс-депутату и куратору закупки так называемых "вышек Бойка". К слову, имение пытались продать еще в 2021 году по той же цене в 16 миллионов долларов.

Теперь объявление снова выставили 28 мая 2023 года. В нем говорится, что вся усадьба имеет 3,5 тысячи квадратных метров. 15 комнат, 135 соток земли. Также на участке есть гостевой дом, набережная и причал для лодок.

"Предлагаем роскошную резиденцию в охраняемом камерном поселке на берегу канала Киевского моря (Вышгородское направление, с.Хотяновка) с собственной набережной и причалом. Комплекс зданий состоит из основного хозяйского дома с лифтом, Spa-комплекса зимнего и летнего, 2 гостевого дома со всеми удобствами, гараж на 15 авто, охраняемый дом.Территория резиденции — 1,35 Га, выполнен профессиональный ландшафтный дизайн, живописная природа и захватывающие виды. В доме выполнен ремонт в дворцовом стиле, сочетающий вкус, изящество и высокий статус", — говорится в объявлении.

Дом продает агентство Lux-Estate. На сайте агентства это имение является самым дорогим объектом, который предлагают приобрести. Есть более "демократические" предложения за 12,5 миллиона долларов или за 10 млн.

Напомним, в Киеве продают квартиру за 9,5 млн долларов. Роскошные апартаменты имеют 7 комнат и вид на Днепр.

Ранее в сети были поражены ценой на аренду усадьбы. Агентство хотело за дом в центре Киева 30 тысяч долларов в месяц. За эти деньги можно арендовать роскошные апартаменты в центре Нью-Йорка.