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"Продаю церковь, месячный доход до 5000$": объявления о якобы продаже храма во Львове удивило сеть (видео)

Автор
Влад Перязев Влад Перязев
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Объявление и оригинальное фото церкви Новость обновлена 29 мая 2023, 20:00
Объявление и оригинальное фото церкви. Фото Коллаж "Телеграфа"

Цена на церковь кажется слишком большой

В соцсетях распространяют сообщение о продаже церкви во Львовской области. Публикация насмешила сеть и вызвала бурное обсуждение.

Объявление стало популярным в эти дни. В нем говорится, что в г. Львове продается церковь за 350000$, месячный доход 3500$-5000$. Владелец якобы уехал за границу, потому продает бизнес.

Как выяснилось, впервые это сообщение в TikTok разместил почти 2 месяца назад пользователь Moran tomas, у которого это единственное видео на его канале. За это время пост набрал более миллиона просмотров. А из-за новой волны популярности там появилось много свежих комментариев, преимущественно реагирующих с иронией.

Однако на самом деле эта церковь расположена в селе Палиевке Кировоградской области и принадлежит приходу праведной Елизаветы ПЦУ. Сама фотография, которую распространяют в "объявлении", сделана уже довольно давно, во время строительства храма. Фото принадлежит строительной компании КСК.

Продают церковь в городе Львов за 350 тысяч долларов, фото церкви
Та же церковь

Компания предлагает купить церковь, которую она построит "под ключ". Цену не называет, но, очевидно, она значительно ниже, чем указано в публикации. Как пишут в "КБК", этот храм заказало местное сообщество для того, чтобы иметь удобное место для проведения Богослужений.

"Заказчики обращаются в строительные компании с запросом "куплю церковь, храм". Для верующих людей очень удобно иметь церкви в своем селе или городском районе недалеко от дома, чтобы была возможность посещать ее не только по праздникам, но и в удобное время", — говорится в тексте на сайте КБК. Отметим, что цены, которые предлагают за строительство церкви в этой компании в несколько раз дешевле цены, которую хотят за храм.

Так, 350 тысяч долларов – это около 13 млн грн. Хотя строительство церкви площадью 112 квадратных метров обошлось заказчику в 2,7 млн. А церковь в Плиевцах вообще имеет площадь 95 квадратных метров, согласно данным на сайте строительной фирмы.

Напомним, что в Украине продают "патриотический бульбулятор". Средство для курения марихуаны в таком неуместном оформлении не только насмешило сеть.

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Теги:
#Недвижимость #Кировоградская область #Курьезы #Церква