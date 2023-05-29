"Продаю церковь, месячный доход до 5000$": объявления о якобы продаже храма во Львове удивило сеть (видео)

Цена на церковь кажется слишком большой

В соцсетях распространяют сообщение о продаже церкви во Львовской области. Публикация насмешила сеть и вызвала бурное обсуждение.

Объявление стало популярным в эти дни. В нем говорится, что в г. Львове продается церковь за 350000$, месячный доход 3500$-5000$. Владелец якобы уехал за границу, потому продает бизнес.

Как выяснилось, впервые это сообщение в TikTok разместил почти 2 месяца назад пользователь Moran tomas, у которого это единственное видео на его канале. За это время пост набрал более миллиона просмотров. А из-за новой волны популярности там появилось много свежих комментариев, преимущественно реагирующих с иронией.

Однако на самом деле эта церковь расположена в селе Палиевке Кировоградской области и принадлежит приходу праведной Елизаветы ПЦУ. Сама фотография, которую распространяют в "объявлении", сделана уже довольно давно, во время строительства храма. Фото принадлежит строительной компании КСК.

Та же церковь

Компания предлагает купить церковь, которую она построит "под ключ". Цену не называет, но, очевидно, она значительно ниже, чем указано в публикации. Как пишут в "КБК", этот храм заказало местное сообщество для того, чтобы иметь удобное место для проведения Богослужений.

"Заказчики обращаются в строительные компании с запросом "куплю церковь, храм". Для верующих людей очень удобно иметь церкви в своем селе или городском районе недалеко от дома, чтобы была возможность посещать ее не только по праздникам, но и в удобное время", — говорится в тексте на сайте КБК. Отметим, что цены, которые предлагают за строительство церкви в этой компании в несколько раз дешевле цены, которую хотят за храм.

Так, 350 тысяч долларов – это около 13 млн грн. Хотя строительство церкви площадью 112 квадратных метров обошлось заказчику в 2,7 млн. А церковь в Плиевцах вообще имеет площадь 95 квадратных метров, согласно данным на сайте строительной фирмы.

Напомним, что в Украине продают "патриотический бульбулятор". Средство для курения марихуаны в таком неуместном оформлении не только насмешило сеть.

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