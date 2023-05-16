Дорогой холл, но голые стены: в Киеве продают люксовую квартиру почти за 9,5 млн долларов (фото)

Из окна люксового жилья прекрасно виден Днепр — вот только на этом, кажется, преимущества и заканчиваются

Из-за полномасштабной российской агрессии рынка недвижимости Украины прогнозируют относительное "затишье", хотя, конечно же, покупка-продажа домов и квартир продолжаются. Несмотря на снижение стоимости в этом экономическом сегменте отдельные апартаменты, которые находятся на сайтах объявлений, откровенно удивляют. А именно люксовая 7-комнатная квартира в одном из дорогих жилых комплексов Киева.

Как свидетельствует публикация на портале OLX.ua, продажей занимается одно из столичных агентств недвижимости. Компания предлагает свои услуги людям с разным достатком – можно поискать как бюджетные варианты, так и элитные. Кроме Киевщины, агентство также продает квартиры и дома в Испании.

Та же 7-комнатная квартира находится на 11 этаже в изысканной 21-этажке. Продавец предлагает шикарный вид на реку Днепр и даже Киево-Печерскую Лавру. Если подобная покупка вам по карману, вы можете стать счастливым обладателем 630 квадратных метров.

Квартира находится в доме на Печерских холмах

Вид из окна действительно впечатляющий

Просят же за такую "кроху" всего ничего — 9,5 млн долларов (по нынешнему курсу это почти 353 млн гривен). Среди комнат есть гостиная с панорамными окнами, кухня, хозяйственная спальня с собственной гардеробной и большой ванной, дополнительные две спальных комнаты, а также гостевой санузел.

Вход в дом

Среди дополнительных плюсов покупателям в агентстве выделяют закрытую придомовую территорию, шикарный холл, а также эксклюзивное выделение территории общего пользования с помощью мрамора. Также на территории ЖК есть подземный паркинг, фитнес-центр с бассейном и тренажерка. Не обойдется и без детской площадки и круглосуточной охраны.

Вот так холл смотрится внутри

Интересно, что в объявлении представлены фото, на которых сама квартира смотрится не слишком презентабельно – голые стены, как только после ремонта.

Панорама прекрасная, а вот неровный пол слегка портит впечатление

Одни голые стены

Пространства много, но за что столько денег, остается непонятным

При этом в тексте говорится, что "к Новому 2018 году квартира будет полностью меблирована и готова к заселению". Непонятно, то ли процесс затянулся, то ли просто забыли сменить презентационные снимки, но факт остается фактом — при таком предложении цена выглядит далеко не оправданной. К тому же многих украинцев возмущает подобная стоимость, особенно во времена полномасштабной войны с рф.

Следует отметить, что Киевщина в последнее время все чаще демонстрирует тягу к элитной недвижимости. Так, в столице продают также дорогой трехэтажный дом за миллион долларов. Мы показывали, как он выглядит изнутри и снаружи.