Дорогий хол, але голі стіни: в Києві продають люксову квартиру за майже 9,5 млн доларів (фото)

Із вікна люксового житла чудово видно Дніпро — от тільки на цьому, здається, переваги і закінчуються

Через повномасштабну російську агресію ринку нерухомості України прогнозують відносне "затишшя", хоча, звісно ж, купівля-продажа будинків та квартир продовжуються. Попри значене зниження вартості у цьому економічному сегменті окремі апартаменти, котрі знаходяться на сайтах оголошень, відверто дивують. Як-от люксова 7-кімнатна квартира у одному із дорогих житлових комплексів Києва.

Як свідчить публікація на порталі OLX.ua, продажем займається одна зі столичних агенцій нерухомості. Компанія пропонує свої послуги людям із різним достатком — можна пошукати як бюджетні варіанти, так і більш елітні. Крім Київщини агенція також продає квартири і будинки в Іспанії.

Та сама 7-кімнатна квартира знаходиться на 11 поверсі у вишуканій 21-поверхівці. Продавець пропонує шикарний вид на річку Дніпро та навіть Києво-Печерську Лавру. Якщо подібна покупка вам по кишені, то ви можете стати щасливим володарем 630 квадратних метрів.

Квартира знаходиться у будинку на Печерських пагорбах

Вид із вікна справді вражаючий

Просять же за таку "крихітку" всього нічого — 9,5 млн доларів (за нинішнім курсом це майже 353 млн гривень). Серед кімнат є вітальня із панорамними вікнами, кухня, господарська спальня із власною гардеробною і великою ванною, додаткові дві спальних кімнати, а також гостьовий санвузол.

Вхід до будинку

Серед додаткових плюсів для покупців в агентстві виділяють закриту прибудинкову територію, шикарний хол, а також ексклюзивне виділення території загального користування за допомогою мармуру. Також на території ЖК є підземний паркінг, фітнес-центр із басейном і тренажерка. Не обійдеться і без дитячого майданчика та цілодобової охорони.

Ось так хол виглядає всередині

Цікаво, що в оголошенні представлені фото, на яких сама квартира виглядає не надто презентабельно — голі стіни, ніби щойно після ремонту.

Панорама прекрасна, а от нерівна підлога якось трохи псує враження

Одні голі стіни

Простору багато, але за що стільки грошей, лишається незрозумілим

При цьому у тексті йдеться, що "до Нового 2018 року квартира буде повністю мебльована і готова до заселення". Незрозуміло, чи то процес затягнувся, чи просто забули змінити презентаційні знімки, але факт лишається фактом — за такої пропозиції ціна виглядає далеко не виправданою. До того ж, багатьох українців обурює подібна вартість, особливо у часи повномасштабної війни з рф.

Слід зазначити, що Київщина останнім часом все частіше демонструє потяг до елітної нерухомості. Так, у столиці наразі продають також дорогий триповерховий будинок за мільйон доларів. Ми показували, як він виглядає зсередини та ззовні.