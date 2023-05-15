У Києві продають елітний будинок за мільйон доларів: як він виглядає
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У будинку три поверхи, є великий гараж та оглядова вежа
Попри "затишшя" на ринку української нерухомості, активність там все ж таки спостерігається. Так у Києві на продаж виставлено елітний будинок вартістю понад мільйон доларів.
Інформація про це оприлюднена на сторінці "Продаж та оренда нерухомості" у Facebook
Зазначається, що будинок розташований в історичному районі Батиєва Гора, що Солом’янському районі неподалік центру міста.
Будинок був збудований у 2009 році і розташований на ділянці у 10 соток.
"Ремонт виконаний у класичному стилі з натуральних та дорогих матеріалів. Будинок укомплектований усіма необхідними меблями та технікою. Родзинкою є панорамна вежа, що знаходиться на території, з якої відкривається фантастичний вид на Київ і на його центр зокрема. Башта виконана в стилістиці старого міста", — йдеться у повідомленні.
У інформації вказано, що біля підніжжя вежі має зона для барбекю та декоративний ставок. Будинок підключений до газопостачання та електрики. Є гараж на кілька машин.
Купити таке житло можна за 1 099 999 доларів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що "всього" за 800 тисяч доларів під Києвом можна купити справжній замок у готичному стилі. Унікальний будинок спочатку продавався за мільйон доларів, проте після початку вторгнення його вартість трохи впала.