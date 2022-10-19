Готичний замок під Києвом подешевшав, але все одно вартує космічну ціну: подробиці та фото унікальної будови

У такому замку можна жити подалі від чужих очей

Без комісії та всього за 800 тисяч доларів США (понад 29, 5 млн грн) можна відчути себе справжнім середньовічним бароном чи графом. При цьому готичний замок у Зазим’ї під Києвом не раритет, а сучасна будівля. Просили за таку дивину мільйон доларів, але ціна впала.

За даними оголошення до замку в 400 кв.м. додається територія в 0,75 га землі, будинок для охорони та персоналу з гаражем, стайня на двох коней та власний плац. Важливо, що в будинку є підвал завглибшки 1,5 метра, який можна використовувати як притулок.

Опалювати його можна як за допомогою "розумної" системи опалення, так і грітися від теплої підлоги. Також є два каміни. Замок досить автономен – є своя свердловина.

Замкова кухня

Шикарний хол

Самоті господарів нічого не повинно завадити — територія ретельно охороняється, а від цікавих очей працівників їх мають захистити дерева.

На території багато зелені

Чого тут тільки немає — їдальня, камінний зал, кабінет, бібліотека, господарські покої (з власною ванною і вбиральнею), вітальня, винний льох, гостьова спальня, кухня, вбиральня і все витримано в одному стилі.

Дивитися серіали можна із шиком

Навіть ванна кімната — і та особлива

Стилю додають штори

Стіни холу — 12 метрів, а меблі в ньому антикварні. Вона завезена в Україну у зібраному вигляді та має французьке походження.

Спальня

У такому кабінеті можна будувати плани

Вбрання можна зберігати в вбиральні

Ванна з балдахіном

Посидіти з другом

Замок у Зазим’ї знаходиться за 8 км від Києва. У селі у Броварському районі мешкає менш як 2 тисячі осіб.

Зазим’я на карті

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