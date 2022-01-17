Під Києвом за мільйон доларів продають замок із 12-метровими стелями: як він виглядає (фото)
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Біля замку навіть є власна стайня.
Неподалік Києва на продаж виставили цілий замок, зведений у готичному стилі.
Оголошення було розміщено у київській групі з продажу та оренди нерухомості.
"На великій, зеленій території маєтку (1,2 га землі) розташований сам замок (500 м.кв.), будиночок охорони або персоналу з гаражем та підсобними приміщеннями (150 м.кв.), стайня на двох коней (120 м. кв. кв.) та власний плац", — сказано в повідомленні.
Крім того, на території маєтку, розташованого всього за 8 кілометрів від столиці, проведено ландшафтні роботи, а саме: додано озеро, фруктовий сад, розарій та альтанку з фонтаном.
Інтер’єр самого замку виконаний із прагненням зберегти автентичність та передати атмосферу середньовіччя. Тут є і 12-метрові стелі холу, антикварні меблі, і камінний зал.
Але є в приміщенні й усі зручності на зразок телевізійної та господарської кімнати з власною ванною кімнатою.
"Дизайн замку виконаний таким чином, що тут ніколи не знадобиться ремонт. Крім того, будь-яку з вищезгаданих кімнат можна легко переробити в додаткову спальню (дитячу, гостьову, ігрову, караоке та інші)", — зазначається у повідомленні.
Щоправда, задоволення відчути себе середньовічним лордом обійдеться не дешево. Ціна на замок встановлена на рівні одного мільйона доларів США (близько 28 мільйонів гривень).
Як повідомлялося раніше, у третьому кварталі 2021 року в Україні значно зросли ціни на нерухомість. При цьому подорожчали не лише сучасні квартири, а навіть "хрущовки" та "сталінки".
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