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Під Києвом за мільйон доларів продають замок із 12-метровими стелями: як він виглядає (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Від замку до столиці лише 8 кілометрів Новина оновлена 17 січня 2022, 23:18
Від замку до столиці лише 8 кілометрів

Біля замку навіть є власна стайня.

Неподалік Києва на продаж виставили цілий замок, зведений у готичному стилі.

Оголошення було розміщено у київській групі з продажу та оренди нерухомості.

"На великій, зеленій території маєтку (1,2 га землі) розташований сам замок (500 м.кв.), будиночок охорони або персоналу з гаражем та підсобними приміщеннями (150 м.кв.), стайня на двох коней (120 м. кв. кв.) та власний плац", — сказано в повідомленні.

Крім того, на території маєтку, розташованого всього за 8 кілометрів від столиці, проведено ландшафтні роботи, а саме: додано озеро, фруктовий сад, розарій та альтанку з фонтаном.

Інтер’єр самого замку виконаний із прагненням зберегти автентичність та передати атмосферу середньовіччя. Тут є і 12-метрові стелі холу, антикварні меблі, і камінний зал.

Але є в приміщенні й усі зручності на зразок телевізійної та господарської кімнати з власною ванною кімнатою.

"Дизайн замку виконаний таким чином, що тут ніколи не знадобиться ремонт. Крім того, будь-яку з вищезгаданих кімнат можна легко переробити в додаткову спальню (дитячу, гостьову, ігрову, караоке та інші)", — зазначається у повідомленні.

Щоправда, задоволення відчути себе середньовічним лордом обійдеться не дешево. Ціна на замок встановлена на рівні одного мільйона доларів США (близько 28 мільйонів гривень).

Під Києвом на продаж виставили замок
Під Києвом на продаж виставили замок

Як повідомлялося раніше, у третьому кварталі 2021 року в Україні значно зросли ціни на нерухомість. При цьому подорожчали не лише сучасні квартири, а навіть "хрущовки" та "сталінки".

Теги:
#Нерухомість #Київ #Замок
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