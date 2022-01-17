Под Киевом за миллион долларов продают замок с 12-метровыми потолками: как он выглядит (фото)

Возле замка даже есть собственная конюшня.

Неподалеку от Киева на продажу выставили целый замок, возведенный в готическом стиле.

Объявление было размещено в киевской группе по продаже и аренде недвижимости.

"На большой, зелёной территории поместья (1,2 га земли) расположен сам замок (500 м.кв.), домик охраны или персонала с гаражом и подсобными помещениями (150 м.кв.), конюшня на две лошади (120 м.кв.) и собственный плац", — сказано в сообщении.

Кроме того на территории имения, расположенного всего в 8 километрах от столицы, проведены ландшафтные работы, а именно добавлено озеро, фруктовый сад, розарий и беседка с фонтаном.

Интерьер самого замка выполнен со стремлением сохранить аутентичность и передать атмосферу средневековья. Тут есть и 12-метровые потолки холла, и антикварная мебель, и каминный зал.

Но есть в помещении и все удобства вроде телевизионной и хозяйской комнаты с собственной ванной.

"Дизайн замка выполнен таким образом, что здесь никогда не понадобиться ремонт. Кроме того, любую из вышеупомянутых комнат можно легко переделать в дополнительную спальню (детскую, гостевую, игровую, караоке и прочие)", — отмечается в сообщении.

Правда удовольствие почувствовать себя средневековым лордом обойдется не дешево. Цена на замок установлена на уровне одного миллиона долларов США (около 28 миллионов гривен).

Под Киевом на продажу выставили замок

Как сообщалось ранее, в третьем квартале 2021 года в Украине значительно выросли цены на недвижимость. При том подорожали не только современные квартиры, но даже "хрущевки" и "сталинки".