Под Киевом за миллион долларов продают замок с 12-метровыми потолками: как он выглядит (фото)
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Возле замка даже есть собственная конюшня.
Неподалеку от Киева на продажу выставили целый замок, возведенный в готическом стиле.
Объявление было размещено в киевской группе по продаже и аренде недвижимости.
"На большой, зелёной территории поместья (1,2 га земли) расположен сам замок (500 м.кв.), домик охраны или персонала с гаражом и подсобными помещениями (150 м.кв.), конюшня на две лошади (120 м.кв.) и собственный плац", — сказано в сообщении.
Кроме того на территории имения, расположенного всего в 8 километрах от столицы, проведены ландшафтные работы, а именно добавлено озеро, фруктовый сад, розарий и беседка с фонтаном.
Интерьер самого замка выполнен со стремлением сохранить аутентичность и передать атмосферу средневековья. Тут есть и 12-метровые потолки холла, и антикварная мебель, и каминный зал.
Но есть в помещении и все удобства вроде телевизионной и хозяйской комнаты с собственной ванной.
"Дизайн замка выполнен таким образом, что здесь никогда не понадобиться ремонт. Кроме того, любую из вышеупомянутых комнат можно легко переделать в дополнительную спальню (детскую, гостевую, игровую, караоке и прочие)", — отмечается в сообщении.
Правда удовольствие почувствовать себя средневековым лордом обойдется не дешево. Цена на замок установлена на уровне одного миллиона долларов США (около 28 миллионов гривен).
Как сообщалось ранее, в третьем квартале 2021 года в Украине значительно выросли цены на недвижимость. При том подорожали не только современные квартиры, но даже "хрущевки" и "сталинки".
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