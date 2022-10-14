Готуємось до зими без опалення: українець збудував незвичайний будинок-термос, у якому можна не платити за комуналку

Зберігати тепло дозволяє незвичайна форма будинку, а також низка власних ноу-хау власника

Поки налякані загрозою залишитися взимку без опалення жителі великих міст скуповують "буржуйки" та "вітродуйчики", а українці, які проживають у невеликих населених пунктах, активно заготовлюють дрова, деякі з наших співгромадян, виявляється, завчасно підготувалися до можливих перебоїв із теплом.

Наприклад, полтавський винахідник Віталій Майборода кілька років тому збудував будинок оригінальної конструкції, в якому живе без страху перед холодними зимами і навіть не платить комуналку.

Про свій винахід Віталій Майборода розповів журналістам одного із телеканалів.

У будинка незвичайна купольна форма, яка дозволяє вітру обдувати його по дотичній. Стіни зроблені зі оштукатуреного з двох сторін пінопласту, який сам по собі є дуже гарним утеплювачем.

За допомогою сонячних колекторів власник незвичайного будинку перетворює енергію сонця на електроенергію. Її вистачає на освітлення та на роботу побутових приладів.

Енергозберігаючі вікна господар теж виготовив сам. Пластикові коштують досить дорого, і він купив скло відповідних розмірів (одне обійшлося гривень у сто), яке вставив у спеціальний профіль (такий самий за вартістю). Вікна, хоч і дешеві, мають цілком презентабельний вигляд і, головне, виконують свою функцію. Встановлювати подвійне скло, каже Віталій Анатолійович, немає необхідності, тому що навколо будинку буде зимовий сад, що добре опалюється.

Телесюжет про винахідника та його незвичайний будинок

А для підігріву підлоги на першому поверсі Віталій Майборода вірішив використовувати димар. У центрі свого круглого будинку він встановив піч із реактивною тягою. Піч має напівкруглу форму, зроблена з вогнетривкої цегли і обігріває передпокій, невелику спальню та кухню. Топиться дровами, вугіллям чи пелетами. А дим при цьому йде в трубу з нержавіючої сталі, укладену у формі змійовика під кахельною плиткою підлоги.

Цікаво, що вода в будинку-термосі нагрівається за допомогою супутникової антени. Віталій обклеїв "тарілку" невеликими (2×2 сантиметри) шматочками дзеркала, хоча, стверджує, можна використовувати і світловідбивну плівку. У фокусі такого сонячного концентратора температура може сягати кількох сотень (!) градусів. Ось ця сфокусована сонячна енергія підігріває воду в будинку.

З настанням тепла раціоналізатор планує пробурити на своїй ділянці свердловину та відмовитись від послуг центрального водопостачання.

За словами колишнього військового інженера, будинок коштував йому 15 тисяч доларів (сюжет телеканалу записувався в 2019 році), але з моменту будівництва він не витрачається на опалення та електроенергію, оскільки на даху знаходяться сонячні панелі та вітрогенератори.

Репортаж із незвичайного будинку

Навіть коли взимку сонця майже немає, сонячна батарея все одно працює, якщо з’явиться вітер – вітрогенератор почне крутитись. Електроенергія, вироблена сонячними панелями та вітрогенераторами, потрапляє у два акумулятори. Віталій стверджує, що акумуляторів йому вистачає на 1-3 дні, якщо немає сонця.

Крім того, в будинку є так звані "накопичувачі тепла", які навіть за морозної погоди можуть давати до +50.

Для того, щоб повітря швидше нагніталося в кімнату, інженер встановив звичайні вентилятори типу комп’ютерного кулера, які споживають всього 1 Вт електричної енергії, які також "живляться" від сонячної батареї.

Загалом Віталій будинком дуже задоволений та продовжує його вдосконалювати.

Нагадаємо, що все в тій же Полтавській області пенсіонерка утеплила будинок за допомогою пляшок, а під Тернополем винахідник створив "з нуля" будинок, який коштував йому лише 52 тисячі гривень, але в якому можна спокійно жити навіть у найхолоднішу зиму.