Готический замок под Киевом подешевел, но все равно стоит космическую цену: подробности и фото уникального строения

В таком замке можно жить вдали от чужих глаз

Без комиссии и всего за 800 тысяч долларов США (более 29, 5 млн грн) можно почувствовать себя настоящим средневековым бароном или графом. При этом готический замок в Зазимье под Киевом не раритет, а современное строение. Просили за такую диковинку миллион долларов, но цена упала.

Согласно данным объявления к замку в 400 кв.м. прилагается территория в 0,75 га земли, дом для охраны и персонала с гаражом, конюшня на двух коней и собственный плац. Важно, что в доме есть подвал глубиной 1,5 метров, который можно использовать как убежище.

Отапливать его можно как с помощью "умной" системы отопления, так и греться от теплого пола. Также есть два камина. Замок достаточно автономен — есть своя скважина.

Замковая кухня

Шикарный холл

Уединению хозяев ничего не должно помешать — территория тщательно охраняется, а от любопытных глаз работников их должны защитить деревья.

На территории много зелени

Чего тут только нет — столовая, каминный зал, кабинет, библиотека, хозяйственные покои (с собственной ванной и гардеробной), гостиная, винный погреб, гостевая спальня, кухня, уборная и все выдержанно в одном стиле.

Смотреть сериалы можно с шиком

Даже ванная комната - и та особенная

Стиля добавляют шторы

Стены холла — 12 метров, а мебель в нем антикварная. Она завезена в Украину в собранном виде и имеет французское происхождение.

Спальня

В таком кабинете можно строить планы

Наряды можно хранить в гардеробной

Ванная с балдахином

Посидеть с другом

Замок в Зазимье находится в 8 км от Киева. В селе в Броварском районе проживает менее 2 тысяч человек.

Зазимье на карте

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