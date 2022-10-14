Готовимся к зиме без отопления: украинец построил необычный дом-термос, в котором можно не платить за коммуналку

Сохранять тепло позволяет необычная форма дома, а также ряд собственных ноу-хау владельца

Пока напуганные угрозой остаться зимой без отопления жители крупных городов скупают "буржуйки" и "ветродуйчики", а проживающие в небольших населенных пунктах украинцы активно заготавливают дрова, некоторые из наших сограждан, оказывается, заблаговременно подготовились к возможным перебоям с теплом.

К примеру, полтавский изобретатель Виталий Майборода несколько лет назад построил дом оригинальной конструкции, в котором живет без страха перед холодными зимами и даже не платит коммуналку.

О своем изобретении Виталий Майборода рассказал журналистам одного из телеканалов.

У дома необычная купольная форма, которая позволяет ветру обдувать его по касательной. Стены сделаны из оштукатуренного с двух сторон пенопласта, который сам по себе является очень хорошим утеплителем.

С помощью солнечных коллекторов владелец необычного дома преобразует энергию солнца в электроэнергию. Ее хватает на освещение и на работу бытовых приборов.

Энергосберегающие окна хозяин тоже изготовил сам. Пластиковые стоят довольно дорого, и он купил стекла соответствующих размеров (одно обошлось гривен в сто), которые вставил в специальный профиль (такой же по стоимости). Окна, хотя и дешевые, имеют вполне презентабельный вид и, главное, выполняют свою функцию. Устанавливать двойное стекло, говорит Виталий Анатольевич, нет необходимости, так как вокруг дома будет хорошо отапливаемый зимний сад.

Телесюжет об изобретателе и его необычном доме

А для подогрева полов на первом этаже Виталий Майборода придумал использовать дымоход. В центре своего круглого дома он установил печку с реактивной тягой. Печь имеет полукруглую форму, сделана из огнеупорного кирпича и обогревает прихожую, небольшую спальню и кухню. Топится дровами, углем либо пеллетами. А дым при этом уходит в трубу из нержавейки, уложенную в форме змеевика под кафельной плиткой пола.

Интересно, что вода в доме-термосе нагревается с помощью… спутниковой антенны. Виталий обклеил "тарелку" небольшими (2×2 сантиметра) кусочками зеркала, хотя, утверждает, можно использовать и светоотражающую пленку. В фокусе такого солнечного концентратора температура может достигать нескольких сотен (!) градусов. Вот эта сфокусированная солнечная энергия и подогревает воду в доме.

С наступлением тепла рационализатор планирует пробурить на своем участке скважину и отказаться от услуг центрального водоснабжения.

По словам бывшего военного инженера, дом обошелся ему в 15 тысяч долларов (сюжет телеканала записывался в 2019 году), но с момента постройки он не тратится на отопление и электроэнергию, так как на крыше находятся солнечные панели и ветрогенераторы.

Репортаж из необычного дома

Даже когда зимой солнца почти нет, солнечная батарея все равно работает, если появится ветер – ветрогенератор начнет крутиться. Электроэнергия, производимая солнечными панелями и ветрогенераторами, попадает в два аккумулятора. Виталий утверждает, что аккумуляторов ему хватает на 1-3 дня, если нет солнца.

Кроме того, в доме есть так называемые "накопители тепла", которые даже в морозную погоду могут давать до +50.

Для того, чтобы воздух быстрее нагнетался в комнату, инженер установил обычные вентиляторы типа компьютерного кулера, которые потребляют всего 1 Вт электрической энергии, и которые также "питаются" от солнечной батареи.

В целом Виталий домом очень доволен и продолжает его совершенствовать.

Напомним, что все в той же Полтавской области пенсионерка утеплила дом при помощи бутылок, а под Тернополем изобретатель создал "с нуля" дом, который обошелся ему всего в 52 тысячи гривен, но в котором можно спокойно жить даже в самую холодную зиму.