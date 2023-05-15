В Киеве продают элитный дом за миллион долларов: как он выглядит

В доме три этажа, есть большой гараж и смотровая башня

Несмотря на "затишье" на рынке украинской недвижимости, активность там все же наблюдается. Так в Киеве на продажу выставлен элитный дом стоимостью более миллиона долларов.

Информация об этом обнародована на странице "Продажа и аренда недвижимости" в Facebook

Отмечается, что дом расположен в историческом районе Батыева Гора, что Соломенском районе неподалеку от центра города.

Дом был построен в 2009 году и расположен на участке в 10 соток.

"Ремонт выполнен в классическом стиле из натуральных и дорогих материалов. Дом укомплектован всей необходимой мебелью и техникой. Изюминкой является панорамная башня, находящаяся на территории, с которой открывается фантастический вид на Киев и его центр в частности. Башня выполнена в стилистике старого города", — говорится в сообщении.

В информации указано, что у подножья башни имеет зона для барбекю и декоративный пруд. Дом подключен к газоснабжению и электричеству. Есть гараж на несколько машин.

Купить такое жилье можно за 1 099 999 долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что "всего" за 800 тысяч долларов под Киевом можно купить настоящий замок в готическом стиле. Уникальное здание изначально продавалось за миллион долларов, однако после начала вторжения его стоимость слегка упала.