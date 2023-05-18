В Украине продают "патриотический бульбулятор" с крейсером "Москва" и ракетой (видео)

Но рекламируют его под музыку россиян

Попытки заработать на современных символах украинской борьбы с россией иногда приобретают абсурдные формы. Самые известные из них — это всевозможные товары с псом Патроном или даже его костюмы, которые возмущают непосредственно владельца собаки.

Сейчас в сети заметили еще один возмутительный товар. На этот раз Интернет-магазин, торгующий всяческими гаджетами для курения запрещенной в Украине марихуаны, решил сделать патриотический "водный аппарат". Так называют аппарат из двух обрезанных бутылок, механизмом помпы натягивающий дым от тлеющего дурмана. Еще одно его название – бульбулятор.

Так что магазин активно продает этот товар. На нем изображены ракета ВСУ и крейсер "Москва". Когда курильщик марихуаны будет пользоваться этим устройством, он будет типа попадать в русский крейсер. Еще на бутылку натянуты "патриотические" резиновые браслетики с надписью "Украина". За сам бульбулятор просят 999 грн, а за держатель для аксессуаров по курению запрещенного легкого наркотика 1299 грн. "Стеклянный водник" рекламируется под русскую музыку. На видео играет группа "NLO", которая считает, что весь мир "обижает" россию.

Напомним, что в сети произошел скандал из-за украинского производителя мороженого "Рудь". Оказывается, компания во время войны производила мороженое "Ленинградское" для продажи в Израиле.

Между тем мошенники продавали украинским онкобольным псевдолекарства за реальные деньги. Однако недавно их разоблачила СБУ.