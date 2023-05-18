В Україні продають "патріотичний бульбулятор" з крейсером "Москва" і ракетою (відео)

Але рекламують його під музику росіян

Спроби заробити на сучасних символах української боротьби з росією іноді набувають абсурдних форм. Найвідоміші з них — це усілякі товари із псом Патроном, або навіть його костюми, які обурюють безпосередньо власника собаки.

Нині ж в мережі помітили ще один обурливий товар. Цього разу Інтернет-магазин, який торгує усілякими гаджетами для куріння наразі забороненої в Україні марихуани, вирішив зробити патріотичний "водний апарат". Так називають апарат з двох обрізаних пляшок, який механізмом помпи натягує дим від тліючого дурману. Ще одна його назва — бульбулятор.

Тож магазин активно продає цей товар. На ньому зображені ракета ЗСУ і крейсер "Москва". Коли курець марихуани буде користуватися цим пристроєм, він буде типу влучати в російський крейсер. Ще на пляшку натягнуті "патріотичні" гумові браслетики з написом "Україна". За сам бульбулятор просять 999 грн, а за тримач для аксесуарів із куріння забороненого легкого наркотика 1299 грн. "Скляний водник" рекламується під російську музику. На відео грає гурт "NLO", який вважає, що весь світ "ображає" росію.

Нагадаємо, що в мережі стався скандал через українського виробника морозива "Рудь". Виявляється, компанія під час війни виготовляла морозиво "Ленинградское" для продажу в Ізраїлі.

Тим часом шахраї продавали українським онкохворим псевдоліки за реальні гроші. Однак нещодавно їх викрила СБУ.