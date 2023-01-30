Марихуана вбиває: в Україні вигадали, як використовувати коноплі на фронті

Коноплі можуть бути використані для виготовлення пороху

Попри те, що коноплі набули поганої слави наркотичної речовини, насправді ця рослина має суттєву економічну цінність, оскільки з продуктів її перероблення нині виробляється близько 50 тисяч виробів. Крім того, її навіть можна використовувати у військових цілях.

Як повідомляє Agroter, про це розповів завідувач відділу селекції та насінництва Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України, кандидат сільськогосподарських наук Віталій Кабанець.

Йдеться про виготовлення вибухової суміші з використанням створених українськими селекціонерами технічних сортів конопель, яка застосовується як добавка до пороху. За словами вченого, відповідні випробування проводились починаючи з 2015 року у Шостці (Сумська область).

У висновках зазначено, що порох, що вийшов, має показники порівняні з існуючими аналогами, а місцями навіть їх перевершує.

Наприклад, це стосується вологостійкості отриманого продукту, оскільки патрони з конопляним порохом практично не відволожуються і можуть зберігатися набагато довше.

Також вчений зазначив, що цей порох має найкращі балістичні показники.

"Якщо швидкість звичайної кулі — 615 м/с, то швидкість того, у складі якого є конопляні інгредієнти, збільшується до 800", — зазначив Кабанець.

Як повідомлялося раніше, використання конопель у військових цілях ідея не нова. Наприклад, в Україні волокна цієї рослини пропонували використовувати для виготовлення бронежилетів замість волокон кевлару.