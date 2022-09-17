Коноплі для ЗСУ: вчені придумали новий спосіб використання рослини

Новий сорт презентували на фестивалі у Сумській області

Дослідникам, які представляють Національну академію аграрних наук України (НААН), вдалося зробити неабиякий прорив у своїх експериментах і вивести унікальний сорт посівних конопель "Софія". Ці рослини вчені вважають універсальними, адже їх волокна та насіння є придатними до використання. Зокрема, цей вид планують вирощувати для розвитку різних галузей, однією з яких є оборонна промисловість.

Як пише видання "Інтерфакс-Україна", посилаючись на пресслужбу установи, технічні коноплі стануть основою у виробництві пороху, а також сировини для канатів та парашутів, адже вони є легшими за синтетичний кевлар, який використовують зараз для виготовлення бронежилетів. Що стосується конопель "Софія", то бронеплити, які будуть з них зроблені, навіть витримуватимуть влучення бронебійних куль.

У НААН відзначають, що цей вид рослин використовується як тканина для пошиття натурального військового одягу та спідньої білизни. Крім того, їх можна застосувати навіть для будівництва, а також утеплення будівель.

Варто додати, що унікальний сорт "Софія" аграрії презентували під час фестивалю Hemp Fest, який проходив у Сумській області. На заході були присутні десятки провідних науковців, аграрії, бізнесмени, а також фахівці сфери конопель із десяти українських регіонів.

Під час заходу порушувалося питання законодавчого регулювання у сфері промислових конопель і переробки рослини залежно від потреб української економіки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вченим вдалося розробити безболісні татуювання, котрі можна буде зробити самостійно.

Також нагадаємо, що науковці почали бити на сполох через поганий стан дерев у світі. На думку дослідників, більшість видів наразі перебувають на межі вимирання.