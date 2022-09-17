Конопля для ВСУ: ученые придумали новый способ использования растения

Новый сорт представили на фестивале в Сумской области

Исследователям, представляющим Национальную академию аграрных наук Украины (НААН), удалось совершить незаурядный прорыв в своих экспериментах и вывести уникальный сорт посевной конопли "София". Эти растения ученые считают универсальными, ведь их волокна и семена пригодны к использованию. В частности, этот вид планируется выращивать для развития различных отраслей, одной из которых является оборонная промышленность.

Как пишет издание "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу учреждения, техническая конопля станет основой в производстве пороха, а также сырья для канатов и парашютов, ведь они легче синтетичного кевлара, который используют сейчас для изготовления бронежилетов. Что касается конопли "София", то бронеплиты, которые будут из них сделаны, даже будут выдерживать попадание бронебойных пуль.

В НААН отмечают, что этот вид растений используется как ткань для пошива натуральной военной одежды и нижнего белья. Кроме того, их можно использовать даже для строительства, а также утепления зданий.

Следует добавить, что уникальный сорт "София" аграрии презентовали во время фестиваля Hemp Fest, который проходил в Сумской области. На мероприятии присутствовали десятки ведущих ученых, аграрии, бизнесмены, а также специалисты сферы конопли из десяти украинских регионов.

Во время мероприятия поднимался вопрос законодательного регулирования в сфере промышленной конопли и переработки растения в зависимости от потребностей украинской экономики.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ученым удалось разработать безболезненные татуировки, которые можно будет сделать самостоятельно.

Также напомним, что ученые начали бить тревогу из-за плохого состояния деревьев в мире. По мнению исследователей, большинство видов в настоящее время находятся на грани вымирания.