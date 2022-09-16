Подобные рисунки на теле не будут постоянными — они продержатся около года

Американские ученые решили исследовать процесс нанесения татуировок на тело человека, после чего разработали технологию безболезненного тату. В таком рисунке множество преимуществ — от его небольшого размера до возможности нанести его самостоятельно.

Больше деталей сообщает "Телеграф", ссылаясь на The Guardian. Разработчиками новой технологии стали представители команды Georgia Tech. В основе их детища находятся микроиголки, изготовленные из чернила для нанесения татуировки.

Подобные иглы сразу располагают в определенной форме, которая повторяет нужный рисунок. В результате каждая иголка по сути превращается в один пиксель, позволяя аккуратно прокалывать кожу практически без боли и, уж тем более, без крови. Интересно, что такой способ татуировки проводится очень быстро, пока обычные салоны используют достаточно большие иглы, поддающие выбранный участок тела уколам от 50 до 3000 раз в минуту.

Вот так просто можно будет сделать себе татуировку - словно пластырь приложить

Новый тип тату не является "пожизненным": пока что оно может продержаться минимум год. В дальнейшем, вероятно, разработчики будут заниматься продлением жизни выбранному рисунку. К тому же, при желании, такой способ оставить что-то на своей коже можно сразу делать временным — используя специальные чернила.

Микроиглы с рисунком и результат на коже

В Georgia Tech изначально предлагают такую разработку для медицинских нужд, но надеются, что на нее обратят внимания и тату-салоны. Таким образом мастера смогут предлагать людям избегать болезненной процедуры, используя более комфортный способ нанесения рисунка.

Впрочем, для некоторых татуировки являются настоящим способом жизни. В отдельных случаях это хорошо помогает отслеживать взгляды человека. Как. к примеру, с танцором Сергеем Полуниным, родившимся в Херсоне, но поддерживающим российскую власть. Не так давно он набил себе очередной портрет диктатора путина, чем здорово разозлил многих украинцев.