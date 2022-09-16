Можна зробити самому: вчені винайшли безболісні тату

Подібні малюнки на тілі не будуть постійними — вони протримаються близько року

Американські вчені вирішили дослідити процес нанесення татуювань на тіло людини, після чого розробили технологію безболісного тату. У такому малюнку безліч переваг — від його невеликого розміру до можливості нанести його самостійно.

Більше деталей повідомляє "Телеграф", посилаючись на The Guardian. Розробниками нової технології стали представники команди Georgia Tech. В основі їхнього дітища знаходяться мікроголки, виготовлені із чорнила для нанесення татуювання.

Подібні голки відразу розташовують у певній формі, що повторює потрібний малюнок. В результаті кожна голка по суті перетворюється на один піксель, дозволяючи акуратно проколювати шкіру практично без болю і, тим більше, без крові. Цікаво, що такий спосіб татуювання проводиться дуже швидко, поки звичайні салони використовують досить великі голки, котрі піддають обрану ділянку тіла уколам від 50 до 3000 разів на хвилину.

Ось так просто можна буде зробити собі татуювання – немов пластир докласти

Новий тип тату не є "довічним": поки що воно може протриматися щонайменше рік. Надалі, мабуть, розробники займатимуться продовженням життя обраного малюнка. До того ж, за бажання, такий спосіб залишити щось на своїй шкірі можна відразу робити тимчасовим — використовуючи спеціальне чорнило.

Мікроголки з малюнком та результат на шкірі

У Georgia Tech спочатку пропонують таку розробку для медичних потреб, але сподіваються, що на неї звернуть увагу й тату-салони. Таким чином, майстри зможуть пропонувати людям уникати хворобливої процедури, використовуючи більш комфортний спосіб нанесення малюнка.

Втім, для деяких татуювання є справжнім способом життя. В окремих випадках це добре допомагає відстежувати погляди людини. Як, наприклад, у випадку з танцюристом Сергієм Полуніним, який народився в Херсоні, але підтримує російську владу. Нещодавно він набив собі черговий портрет диктатора путіна, чим роздратував багатьох українців.