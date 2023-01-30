Марихуана убивает: в Украине придумали, как использовать коноплю на фронте

Конопля может быть использована для изготовления пороха

Несмотря на то, что конопля получила дурную славу наркотического вещества, на самом деле это растение имеет существенную экономическую ценность, так как из продуктов ее переработки в настоящее время производится около 50 тысяч изделий. Кроме того ее даже можно использовать в военных целях.

Как сообщает Agroter, об этом рассказал заведующий отделом селекции и семеноводства Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН Украины, кандидат сельскохозяйственных наук Виталий Кабанец.

Речь идет об изготовлении взрывной смеси с использованием созданных украинскими селекционерами технических сортов конопли, которая применяется в качестве добавки к пороху. По словам ученого, соответствующие испытания проводились начиная с 2015 года в Шостке (Сумская область).

В выводах указано, что получившийся порох имеет показатели сопоставимые с существующими аналогами, а местами даже их превосходит.

Например, это касается влагоустойчивости получившегося продукта, так как патроны с конопляным порохом практически не отсыревают и могут храниться гораздо дольше.

Также ученый отметил, что этот порох имеет лучшие баллистические показатели.

"Если скорость обычной пули – 615 м/с, то скорость того, в составе которого есть конопляные ингредиенты, увеличивается до 800", — отметил Кабанец.

Как сообщалось ранее, использование конопли в военных целях идея не новая. Например, в Украине волокна этого растения предлагали использовать для изготовления бронежилетов вместо волокон кевлара.