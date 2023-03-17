Українським онкохворим продавали псевдоліки: СБУ прикрила "контору" (фото)

Фальсифікат збували хворим через інтернет-магазини

Служба безпеки України під час війни продовжує захищати наших громадян не лише від російської агентури та інших небезпек пов’язаних із вторгненням, а й піклується про здоров’я українців. Для цього співробітники відомства у кооперації з Нацполіцією прикрили схему ввезення та продажу в Україні оптових партій підроблених лікарських засобів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що кілька зловмисників приховано переправляли до нашої держави підроблені медпрепарати онкологічної групи під виглядом гуманітарної допомоги. Незаконно ввезену продукцію зберігали в антисанітарних умовах біля орендованих складів у столиці.

"Потім фальсифікат збували хворим через два спеціально створені інтернет-магазини, які адміністрували учасники угруповання. Оплату ділки отримували на банківські картки родичів та підставних осіб, а відправку товару замовникам здійснювали через популярні поштові сервіси", — йдеться у повідомленні.

Втім, СБУ завадила злочинцям і викрила організаторів і трьох учасників цієї схеми.

За місцем фактичного проживання підозрюваних було проведено обшуки під час, яких було виявлено:

мобільні телефони та комп’ютери на місці злочину;

чорнову бухгалтерію;

3 автомобілі, якими доставляли "ліки";

понад 20 банківських карток, через які здійснювали розрахунок із клієнтами.

Під час експертиз вдалося підтвердити, що вилучені препарати мають ознаки фальсифікату та не відповідають заявленим в інструкції "виробником" характеристикам.

Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за статею - фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинений організованою групою.

Їм обрано запобіжний захід – утримання під вартою.

Крім того, перевіряється причетність більше десяти лікарів-онкологів, у тому числі закордонних, до постачання організаторам схеми псевдоліки та поширення фальсифікату серед пацієнтів.

Розслідування продовжується.

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