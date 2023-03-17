Украинским онкобольным продавали псевдолекарства: СБУ прикрыла "лавочку" (фото)

Фальсификат сбывали больным через интернет-магазины

Служба безопасности Украины во время войны продолжает защищать наших граждан не только от российской агентуры и других опасностей связанный с вторжением, но и заботится о здоровье украинцев. Для этого сотрудники ведомства в кооперации с Нацполицией прикрыли схему ввоза и продажи в Украине оптовых партий поддельных лекарственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что несколько злоумышленников скрыто переправляли в наше государство поддельные медпрепараты онкологической группы под видом гуманитарной помощи. Незаконно ввозимую продукцию хранили в антисанитарных условиях на территории арендованных складов в столице.

"Затем фальсификат сбывали больным через два специально созданных интернет-магазина, которые администрировали участники группировки. Оплату дельцы получали на банковские карты родственников и подставных лиц, а отправку товара заказчикам осуществляли через популярные почтовые сервисы", — говорится в сообщении.

Впрочем СБУ помешала преступникам и выкрыла организаторов и трех участников этой схемы.

По месту фактического проживания подозреваемых были проведены обыски во время, которых были обнаружены:

мобильные телефоны и компьютеры с поличным;

черновую бухгалтерию;

3 автомобиля, которыми доставляли "лекарство";

более 20 банковских карт, через которые осуществляли расчет с клиентами.

В ходе экспертиз удалось подтвердить, что изъятые препараты имеют признаки фальсификата и не соответствуют заявленным в инструкции "производителю" характеристикам.

В настоящий момент всем участникам преступной группы сообщено о подозрении по статье - фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств, совершенный организованной группой.

Им избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Кроме того, проверяется причастность более десяти врачей-онкологов, в том числе зарубежных, к поставке организаторам схемы псевдолекарств и распространению фальсификата среди пациентов.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ открыла дело по видео расстрела пленного бойца ВСУ.

Также мы сообщали, что СБУ нашла известного пророссийского блогера, который прятался в храме УПЦ МП.