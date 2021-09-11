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Випадково спалився: грузовик зруйнував стіну ангару, де вирощували марихуану (відео)

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Вирощування марихуани в США заборонене Новина оновлена 10 вересня 2021, 13:56
Вирощування марихуани в США заборонене

В приміщенні ангару було 60 горщиків наркотичних рослин.

У Сполучених штатах Америки грузовий автомобіль вʼїхав у будівлю, в якій незаконно вирощували цілі плантації марихуани.

Про це в пʼятницю, 10 вересня, повідомляє Telegram-канал "LIFE SHOT".

Випадок стався в місті Стерлінг-Хайтс у штаті Мічиган (США). Правоохоронці могли б і не дізнатися про плантації із наркотичними речовинами, проте грузовик, який випадково зніс приміщення ангару, допоміг їм розкрити кримінальну справу.

Справа в тому, що у штатах вирощування марихуани категорично забороняється. От тільки не всім це правило до вподоби — трапляються і порушники. Один із жителів міста орендував ангар, у якому засіяв цілу плантацію марихуани. Власники сусідніх господарств мали підозри, що чоловік вирощує заборонені речовини, адже відчували характерний запах. Проте вони довгий період часу нікому про це не повідомляли та мовчали.

Коли ж грузовий автомобіль потрапив у ДТП і проломив стіну будівці, де росла марихуана, то правоохоронці виявили там аж 60 горщиків із забороненоню наркотичною речовиною. Наразі працівники поліції виясняють всі обставини інциденту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Запорізькій області правоохоронці перехопили партію наркотиків вартістю чотири мільйони гривень, які везли у гіпсових фігурах на Донбас.

Нагадуємо, що в серпні в Одеському порту правоохоронці виявили у контейнерах з бананами наркотики на 10 млн доларів.

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