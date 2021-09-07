Естетика для "ДНР": правоохоронці перехопили партію наркотиків в гіпсових фігурках (фото)

Вартість наркотиків оцінили в чотири мільйони гривень.

У Запорізькій області співробітники Генпрокуратури разом з бійцями СБУ попередили контрабанду великої партії наркотичних засобів на тимчасово непідконтрольні території.

Про це інформує пресслужба ОГП.

Попередньо встановлено, що мешканка Києва організувала перевезення партії метадону через територію Росії в окупований Донецьк.

"Товар" був захований в гіпсових статуеток для саду. Виконати доставлення повинен був водій маршрутки.

За цінами "чорного ринку" вартість партії наркотичних засобів оцінили в 4 мільйони гривень.

В цей час жінці вручили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового утримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

Мешканка Києва хотіла відправити наркотики в Донецьк

Мешканка Києва хотіла відправити наркотики в Донецьк

Мешканка Києва хотіла відправити наркотики в Донецьк

Як повідомлялося раніше, в липні чоловік намагався виїхати в Росію зі згортком наркотиків, які він сховав у власній бороді.

А в серпні в Одесі в контейнерах з бананами знайшли 60 кілограмів кокаїну на суму в 10 мільйонів доларів.