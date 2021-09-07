Естетика для "ДНР": правоохоронці перехопили партію наркотиків в гіпсових фігурках (фото)
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Вартість наркотиків оцінили в чотири мільйони гривень.
У Запорізькій області співробітники Генпрокуратури разом з бійцями СБУ попередили контрабанду великої партії наркотичних засобів на тимчасово непідконтрольні території.
Про це інформує пресслужба ОГП.
Попередньо встановлено, що мешканка Києва організувала перевезення партії метадону через територію Росії в окупований Донецьк.
"Товар" був захований в гіпсових статуеток для саду. Виконати доставлення повинен був водій маршрутки.
За цінами "чорного ринку" вартість партії наркотичних засобів оцінили в 4 мільйони гривень.
В цей час жінці вручили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового утримання під вартою.
Слідчі дії тривають.
Як повідомлялося раніше, в липні чоловік намагався виїхати в Росію зі згортком наркотиків, які він сховав у власній бороді.
А в серпні в Одесі в контейнерах з бананами знайшли 60 кілограмів кокаїну на суму в 10 мільйонів доларів.
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