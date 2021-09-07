Укр

Эстетика для "ДНР": правоохранители перехватили партию наркотиков в гипсовых фигурках (фото)

Автор
Г. Лубенец
Дата публикации
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Автор
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Фигурки с наркотиками Новость обновлена 07 сентября 2021, 17:30
Фигурки с наркотиками

Стоимость наркотиков оценили в четыре миллиона гривен.

В Запорожской области сотрудники Генпрокуратуры вместе с бойцами СБУ пресекли контрабанду крупной партии наркотических средств на временно неподконтрольные территории.

Об этом информирует пресс-служба ОГП.

Предварительно установлено, что жительница Киева организовала перевозку партии метадона через территорию России в оккупированный Донецк.

"Товар" был спрятан в гипсовых статуэтках для сада. Выполнить доставку должен был водитель маршрутки.

По ценам "черного рынка" стоимость партии наркотических средств оценили в 4 миллиона гривен.

В настоящее время женщине вручили подозрение и избрали меру пресечения в виде круглосуточного содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

Жительница Киева хотела отправить наркотики в Донецк
Жительница Киева хотела отправить наркотики в Донецк
Жительница Киева хотела отправить наркотики в Донецк
Жительница Киева хотела отправить наркотики в Донецк
Жительница Киева хотела отправить наркотики в Донецк
Жительница Киева хотела отправить наркотики в Донецк

Как сообщалось ранее, в июле мужчина пытался выехать в Россию со свертком наркотиков, которые он спрятал в собственной бороде.

А в августе в Одессе в контейнерах с бананами нашли 60 килограмм кокаина на сумму в 10 миллионов долларов.

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