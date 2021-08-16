Бананы с кокаиновой "начинкой": в Одесском порту накрыли партию наркотиков на $10 млн (фото, видео)

В Одесском порту в воскресенье, 15 августа, правоохранители обнаружили почти 60 кг кокаина на 10 млн долларов США. Наркотики были спрятаны в полостях контейнера с бананами.

Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает Национальная полиция Украины на странице в Facebook.

По данным правоохранительных органов, это была уже вторая партия наркотиков, которую должны были получить участники всемирно преступной организации "Ндрангета", трех организаторов которой задержали 9 августа во время попытки вывезти партию наркотиков из порта «Южный».

В Государственной пограничной службе Украины показали видео, как все происходило.

Тогда сотрудники полиции Одесской области, управления СБУ, пограничной службы и прокуратуры изъяли более 60 кг кокаина. Эти наркотики прибыли в контейнере с бананами из Республики Эквадор. После прибытия злоумышленники планировали переправить партию наркотиков в страны Европейского Союза, на чем хорошо заработали б.

За 60 кг наркотиков, обнаруженных 15 августа, злоумышленники могли получить 10 млн долларов США.

Сейчас следователи выясняют детали преступления и устанавливают круг всех причастных к наркотрафику человек.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Астрахани (РФ) мужчина пожаловался на недовес наркотических средств правоохранителям, которые остановили его для проверки.

Напоминаем, что 23 июля сотрудники Национальной полиции задержали в Киеве двух граждан Турции, которые пытались через Украину вывезти 368 килограмм героина в ЕС.

Также мы писали, что 5 июля на пункте пропуска через украинско-российскую границу "Гоптовка" в автобусе, который ехал в Россию, служебная собака Арчи унюхала в бороде одного из пассажиров наркотики.