"А что, так можно было?" Мужчина пожаловался копам, что ему продали мало наркотиков

В Астрахани мужчина пожаловался на недовес наркотических средств правоохранителям, которые остановили его для проверки.
Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.
Во время проверки документов у мужчины нашли несколько доз метилэфедрона. Он рассказал правоохранителям, что купил его в даркнете и начал жаловаться на систематический недовес в нелегальном магазине.
(Фото: УМВД России по Астраханской области)
Дело 21-летнего астраханца уже направили в суд. Ему вменяют незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.
В комментариях в соцсетях пользователи удивились глупости мужчины.
Также пользоватили отметили, что правоохранители нередко "крышуют" подобные магазины.
Метилэфедрон (мефедрон) - синтетический наркотик с психоактивными свойствами и разрушительным воздействием на организм.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве задержали бразильских наркокурьеров.