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"А что, так можно было?" Мужчина пожаловался копам, что ему продали мало наркотиков

"А что, так можно было?" Мужчина пожаловался копам, что ему продали мало наркотиков
02:33 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Астрахани мужчина пожаловался на недовес наркотических средств правоохранителям, которые остановили его для проверки. 

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области. 

Во время проверки документов у мужчины нашли несколько доз метилэфедрона. Он рассказал правоохранителям, что купил его в даркнете и начал жаловаться на систематический недовес в нелегальном магазине. 

мефедрон

(Фото: УМВД России по Астраханской области)

Дело 21-летнего астраханца уже направили в суд. Ему вменяют незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере. 

В комментариях в соцсетях пользователи удивились глупости мужчины. 

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Также пользоватили отметили, что правоохранители нередко "крышуют" подобные магазины. 

комментарий наркотики

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Метилэфедрон (мефедрон) - синтетический наркотик с психоактивными свойствами и разрушительным воздействием на организм. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве задержали бразильских наркокурьеров. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 76

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Наркотики, Астрахань, Новости России, мефедрон.
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