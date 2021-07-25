"А что, так можно было?" Мужчина пожаловался копам, что ему продали мало наркотиков

В Астрахани мужчина пожаловался на недовес наркотических средств правоохранителям, которые остановили его для проверки.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.

Во время проверки документов у мужчины нашли несколько доз метилэфедрона. Он рассказал правоохранителям, что купил его в даркнете и начал жаловаться на систематический недовес в нелегальном магазине.

(Фото: УМВД России по Астраханской области)

Дело 21-летнего астраханца уже направили в суд. Ему вменяют незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере.

В комментариях в соцсетях пользователи удивились глупости мужчины.

Также пользоватили отметили, что правоохранители нередко "крышуют" подобные магазины.

Метилэфедрон (мефедрон) - синтетический наркотик с психоактивными свойствами и разрушительным воздействием на организм.

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