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В Киеве полиция "накрыла" склад с героином более чем на миллиард гривен (фото, видео)

В Киеве полиция "накрыла" склад с героином более чем на миллиард гривен (фото, видео)
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Сотрудники Национальной полиции задержали в Киеве двух граждан Турции, которые пытались через Украину вывезти 368 килограмм героина в ЕС. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции

Отмечается, что стоимость такого груза по ценам "черного рынка" может превышать миллиард гривен. 

В операции участвовали правоохранители из Украины, Армении и Грузии и специалисты из США. 

Двое граждан Турции 1992 и 1999 года рождения, закупали героин в Иране, а затем через территорию Армении и Грузии доставили его в Украину. Далее планировалось реализовать его в оккупированном Крыму и ЕС. 

Киев наркотики

Отмечается, что наркотики были спрятаны в муляжах кирпича. Всего было изъято 1159 брикетов с героином. 

Киев наркотики

За свои действия иностранцам грозит до 12 лет тюремного заключения. В настоящее время идут поиски их сообщников. 

Как сообщалось ранее, в Одессе у пенсионерки украли 100 тысяч долларов США.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Киев, Наркотики, Полиция, Героин.
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