В Киеве полиция "накрыла" склад с героином более чем на миллиард гривен (фото, видео)

Сотрудники Национальной полиции задержали в Киеве двух граждан Турции, которые пытались через Украину вывезти 368 килограмм героина в ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что стоимость такого груза по ценам "черного рынка" может превышать миллиард гривен.
В операции участвовали правоохранители из Украины, Армении и Грузии и специалисты из США.
Двое граждан Турции 1992 и 1999 года рождения, закупали героин в Иране, а затем через территорию Армении и Грузии доставили его в Украину. Далее планировалось реализовать его в оккупированном Крыму и ЕС.
Отмечается, что наркотики были спрятаны в муляжах кирпича. Всего было изъято 1159 брикетов с героином.
За свои действия иностранцам грозит до 12 лет тюремного заключения. В настоящее время идут поиски их сообщников.
Как сообщалось ранее, в Одессе у пенсионерки украли 100 тысяч долларов США.