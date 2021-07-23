В Киеве полиция "накрыла" склад с героином более чем на миллиард гривен (фото, видео)

Сотрудники Национальной полиции задержали в Киеве двух граждан Турции, которые пытались через Украину вывезти 368 килограмм героина в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что стоимость такого груза по ценам "черного рынка" может превышать миллиард гривен.

В операции участвовали правоохранители из Украины, Армении и Грузии и специалисты из США.

Двое граждан Турции 1992 и 1999 года рождения, закупали героин в Иране, а затем через территорию Армении и Грузии доставили его в Украину. Далее планировалось реализовать его в оккупированном Крыму и ЕС.

Отмечается, что наркотики были спрятаны в муляжах кирпича. Всего было изъято 1159 брикетов с героином.

За свои действия иностранцам грозит до 12 лет тюремного заключения. В настоящее время идут поиски их сообщников.

Как сообщалось ранее, в Одессе у пенсионерки украли 100 тысяч долларов США.