"Шоб вы так жили": у одесситки-пенсионерки украли $100 тыс.

В Одессе утром в среду, 21 июля, у пенсионерки украли 100 тысяч долларов США (около 2,7 млн грн по нынешнему курсу). По крайне мере такое заявление поступило в полицию от 74-летней жительницы.

Об этом 22 июля сообщает "Думская" со ссылкой на одесских правоохранителей.

Правоохранители города Одесса сообщают, что случай произошел на улице Угловой. В частный дом женщины 1948 года рождения пробрались неизвестные и украли довольно внушительную сумму денег - 100 тыс. долларов США.

Информация о краже денег у 74-летней женщины попала в местные Telegram-каналы, где читатели весьма бурно отреагировали на новость. Большинство удивляются, где пенсионерка взяла такие деньги.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Черкасской области грабитель уснул на месте преступления.