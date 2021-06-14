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Читал книгу по саморазвитию и слушал радио: в Черкасской области грабитель уснул на месте преступления

Читал книгу по саморазвитию и слушал радио: в Черкасской области грабитель уснул на месте преступления
03:28 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

На Черкасчине грабитель уснул прямо на месте преступления. 

О курьёзом случае идется в сюжете ТСН.

Хозяйка Елена Безлюда рассказала, что зашла в свой двор и заметила, что ее вещи лежат на улице.

"Смотрю – открытая калитка, смотрю – мои вещи лежат на земле: моя пила, мои кабели, болгарка. Я не могу понять, что происходит. Подхожу, открываю приоткрытую дверь, заглядываю – а мой грабитель лежит пьяненький", – отметила женщина.

Как оказалось, вор пробрался во дор еще три дня назад до того, как его обнаружили. Сначала он обчистил сарай, но этого ему показалось мало - он разбил окно и проник в дом. 

В доме он натянул на себя несколько курток и штанов, а после обнаружил спиртное и еду. Однако что-то в плане грабителя пошло не так, потому что он заснул прямо на месте преступления. Рядом с ним лежала открытая книга по саморазвитию, а на веранде играло радио. В таком состоянии и с улыбкой на лице его и застала владелица дома. 

Женщина вызвала полицейских, злоумышленника задержали, однако допросить смогли не скоро. Мужчину обвиняют в краже и покушении на преступление.

Как позже выяснилось, он уже был осужден за кражу.

 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Черкасская область, Кража, Вор.
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