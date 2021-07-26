В Херсонской области обнаружили конопляное поле стоимостью 300 млн грн: как оно выглядит (фото)

В Херсонской области на территории Чаплынской территориальной общины копы обнаружили огромное поле конопли размером в гектар.

По информации облуправления Нацполиции, в наркоплантацию превратили территорию бывшей птицефабрики, где вырастили 34 700 кустов гибридной конопли с повышенным содержанием каннабиноидов.

Следователи уже установили, что высаживали их с помощью специальной сельскохозяйственной техники, а вдоль рядов конопли установили капельное орошение для полива.

Чтобы "урожай" не собрали чужие, неподалеку от посева установили сторожевую башню, где дежурил вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем охранник.

В итоге, полицейские задержали четверых мужчин возрастом от 26 до 57 лет, а коноплю оценили в 300 млн грн. По данному делу продолжается расследование и устанавливается личность хозяина украинской наркоплантации.

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