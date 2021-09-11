Случайно спалился: грузовик разрушил стену ангара, где выращивали марихуану (видео)
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В помещении ангара было 60 горшков наркотических растений.
В Соединенных штатах Америки грузовой автомобиль въехал в здание, в котором незаконно выращивали целые плантации марихуаны.
Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает Telegram канал "LIFE SHOT".
Случай произошел в городе Стерлинг Хайтс в штате Мичиган (США). Правоохранители могли бы и не узнать о плантации с наркотическими веществами, однако грузовик, который случайно снес помещение ангара, помог им раскрыть уголовное дело.
В штатах выращивание марихуаны категорически запрещается. Вот только не всем это правило нравится — бывают и нарушители. Один из жителей города арендовал ангар, в котором засеял целую плантацию марихуаны. Владельцы соседних хозяйств имели подозрения, что мужчина выращивает запрещенные вещества, ведь чувствовали характерный запах. Однако они долгий период времени никому об этом не сообщали и молчали.
Когда грузовой автомобиль попал в ДТП и проломил стену сдания, где росла марихуана, то правоохранители обнаружили там целых 60 горшков с запрещенным наркотическим веществом. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Запорожской области правоохранители перехватили партию наркотиков стоимостью четыре миллиона гривен, которые везли в гипсовых фигурах на Донбасс.
Напоминаем, что в августе в Одесском порту правоохранители обнаружили в контейнерах с бананами наркотики на 10 млн долларов.
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