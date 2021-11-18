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В Україні знову спробують легалізувати марихуану

Автор
Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Марихуана Новина оновлена 18 листопада 2021, 12:47
Марихуана

Законопроєкт про легалізацію медичного канабісу опублікували для обговорення

Міністерство охорони здоровʼя (МОЗ) оприлюднило законопроєкт про медичну марихуану для публічного обговорення. Текст документу подали на офіційному сайті відомства у середу, 17 листопада.  

У пояснювальній записці зазначається, що якщо вказаний документ підтримають, пацієнти матимуть доступ на лікування медичним канабісом, який має властивості полегшувати перебіг складних захворювань. При цьому, легалізація канабісу надасть можливість фармацевтичним компаніям та вченим проводити дослідження в рамках міжнародних стандартів.  

Також законопроєкт внесе зміни до українського законодавства про охорону здоров`я, адже там чітко прописані такі поняття, як "канабіс", "рослина канабісу", "смола канабісу" та інші.

За словами депутатки від Голосу Ольги Стефанишиної, якщо законопроєкт все ж підтримають, в Україні буде створено електронний реєстр, де пропишуть усі препарати на основі марихуани, які аптечні мережі, при наявності відповідних ліцензій та дозволів, відпускатимуть за електронними рецептами.

Раніше ми писали, про ймовірність легалізації медичного канабісу в Україні та пояснили, що це означає. 

Теги:
#Верховна Рада #МОЗ #Марихуана #Медичний каннабіс
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