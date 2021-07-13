Медичний канабіс в Україні можуть легалізувати: що це означає

Верховна Рада України на позачерговому засіданні розгляне законопроєкт № 5596, який регулює обіг конопель у медичних цілях. Чи треба дозволити застосовувати медичні препарати на основі канабісу? Які ризики легалізації медичної марихуани? "Телеграф" розібрався у питанні разом з експертами.

Як повідомив у Facebook голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, законопроєкт пропонує запровадити жорстку систему контролю за обігом та використанням медичного канабісу. Йдеться про ліцензування підприємств, які будуть вирощувати рослину, створення окремого органу для контролю за обігом речовини, а продаж препаратів на основі канабісу планується здійснювати винятково за механізмом Е-рецепту.

Легалізація медичного канабісу в Україні: думка лікаря

Як розповів нам кандидат медичних наук, хірург-онколог, завідувач відділення у Національному Інституті Раку Юрій Кондрацький, канабісовмісні препарати необхідні пацієнтам, які страждають на хронічний біль і постійно потребують знеболювальних. Йдеться про онкологічні захворювання, церебральний параліч та інші. Крім того, канабіс зменшує ризики нападів для хворих на епілепсію. За словами медика, в Україні є близько 1 мільйона осіб з онкологічними захворюваннями, і близько 10% з них, а це 100 тисяч, потребують канабісовмісних препаратів.

На думку лікаря, дискусії навколо питання певним чином виникли через використання терміну "легалізація".

"Термін легалізація нам, медикам, не дуже подобається. Адже пацієнтам призначають наркотичні знеболювальні й зараз. Наприклад, морфін. Але ніхто ж не каже про легалізацію морфіну? Доречніше говорити про допуск тих чи інших препаратів до медичного призначення", - вважає Кондрацький.

Як пояснив лікар, морфін може привести до летального випадку через передозування, тоді як ще не описано жодного експертного випадку передозування саме марихуаною. Крім того, медичний канабіс, за словами лікаря, є більш ефективним, оскільки посилює дію інших знеболювальних. У такому випадку людині може знадобитися не 4-5 доз знеболювального на день, а 2-3. Медик додав, що ВООЗ вже прийняла офіційний дозвіл для медичного використання препаратів на основі медичної марихуани. Побічні ефекти від застосування таких препаратів, наприклад, млявість, підвищена сонливість, ослаблення реакції, на думку медика, не є небезпечними для життя і менш істотні, ніж від використання чинних наркотичних знеболювальних в Україні.

При цьому лікар акцентує: слід розрізняти поняття медичного канабісу та так званої "травички", яку в нашій країні споживають нелегально.

"Не потрібно плутати марихуану і медичний канабіс, - зазначив Кондрацький. - Є дві діючі речовини, одна з яких викликає, скажімо так, веселощі (тетрагідроканабінол). А друга - канабідіол - використовується з медичною метою".

Експерт зауважив, що для придбання таких препаратів буде потрібен рецепт лікаря: "Механізм протидії тому, щоб наркотичні засоби не були у вільному доступі, люди не приходили в аптеки і не купували що заманеться - вже існує".

Легалізація медичного канабісу в Україні: думка науковця

Провідний науковий співробітник відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран Інституту фізіології імені О. Богомольця НАН України, кандидат біологічних наук Дмитро Ісаєв пояснює, що рослина канабіс має у складі канабіноїди, які і є ліками для багатьох розладів. Тому чим більше ліків - тим краще пацієнтам і тим менше хворих, на його думку.

"Перелік хвороб, за яких канабіс може допомогти, великий, це майже всі неврологічні розлади, зокрема епілепсія, хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера, мігрень, хронічний біль, шизофренія, анорексія. Також канабіноїди допомагають при імунних хворобах, хворобах кишечника, онкологічних розладах, проблемах шкіри та кісток. А ще при порушеннях сну і багато іншого, зокрема позитивно впливають на вагу тіла та діабет 2-го типу", - повідомив нам Ісаєв.

Як зауважив науковець, канабіноїди мають потужну знеболювальну дію, що дозволяє знизити використання опіатів для знеболення і запобігти ризику звикання до опіатних препаратів, а також канабіноїди позитивно впливають під час хіміотерапії на самопочуття хворих і вони легше переносять ці малоприємні процедури. Як зазначає експерт, важко переоцінити позитивний ефект канабіноїдів для хворих на епілепсію, тих, хто проходить хіміотерапію, людей з анорексією. Крім того, Ісаєв повідомив про можливість використання канабіноїдів у військовій медицині: при загоєні ран, зростанні кісток після перелому, знеболенні, запобіганні посттравматичного стресового розладу.

"Медичний канабіс, це такий канабіс, який вам виписав лікар. Як і все інше. Якщо людина використовує канабіс за призначенням лікаря – то це медичний канабіс. Якщо вона вживає той самий канабіс для задоволення – то це рекреаційний канабіс", - пояснив експерт.

На думку науковця, ризиків легалізації немає. Тоді як, зазначає експерт, будь-яка дитина може купити канабіс і курити його досхочу, були б гроші. Крім того, нелегально можуть продати неякісний товар, що зашкодить хворим. Держава ж від такого "бізнесу" не отримує жодної копійки.

"Виходить, що хворі повинні нелегально купувати неякісний товар, не мають можливості поскаржитись, так ще і держава нічого не отримує. А отримує мафія та силові структури, які її "кришують". Саме мафії не вигідна легалізація, - вважає Ісаєв. - Бо гроші та контроль над такою унікальною речовиною перейдуть до держави. В нас є система контролю за іншими препаратами, наприклад, морфій, щось я не бачив, щоб його купували широкі верстви населення".

Зазначимо, що раніше Кабмін прийняв постанову "Про внесення змін до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (№324). Було дозволено використання канабісу у медичній практиці, зокрема застосування препаратів "Набілон" і "Набіксимолс". "Телеграф" з’ясував, чи допоможе пацієнтам такий крок.