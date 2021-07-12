Легалізація канабісу та криміналізація контрабанди: Зеленський збирає Раду для розгляду важливих питань

Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з проханням скликати позачергове засідання ВР.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Серед питань, які президент хоче включити до порядку денного - реформування підприємств оборонної промисловості, криміналізація контрабанди, регулювання обороту конопель, зміни до податкового кодексу та діяльності Антимонопольного комітету України.

Легалізація конопель передбачається законопроєктом в медичних, наукових і науково-технічних цілях.

Згідно з пояснювальною запискою це необхідно для забезпечення якісних медичних послуг, запобіганню стражданням пацієнтів і задля допомоги їх одужанню від складних захворювань. Серед них названа епілепсія, онкологія і посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Також канабіс необхідний для паліативної допомоги.

Раніше "Телеграф" писав, що Кабінет міністрів України прибрав зі списку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів кілька хімічних речовин, зроблених на основі канабісу.

У багатьох країнах медична марихуана легальна. У Німеччині держава стала самостійно постачати канабіс в аптеки.