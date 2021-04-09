В Україні легалізували медичний канабіс? Роз'яснюємо, що не так

Кабінет Міністрів України прибрав зі списку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів декілька хімічних речовин, зроблених на основі канабісу. Про це йдеться в постанові №324 від 7 квітня.

Гарні новини?

Не зовсім. Зняли з обліку тільки Дронабінол, Набілон - синтетичний канабіноїд, що імітує дію Тетрагідраканабінолу - ТГК (Дієва речовина в марихуані - Авт.) та Набіксімолс - стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та КБД - канабідіолу (Друга дієва речовина в коноплях - Авт.). Це хімічно отримані ізоляти канабідіолу, себто просто екстракти. Про рослину, що росте у кожному дворі, взагалі мова не ведеться.

Крім того, ключове слово у цій постанові - "синтетичний". Це штучні ліки, які не виробляються у нас та коштують шалених грошей. Ціна Набілону, він же Cesamet латиницею, сягає більше 2 тис. дол. (приблизно 57 тис. грн).

За Набіксімолс, він же Sativex, треба заплатити в середньому 900 дол. (~25100 грн) за пакування.

Отже, радість з того, що деякі категорії хворих людей позбавляться болю передчасна.

Що коїться насправді?

Ми звернулися по коментар до голови БО "100% Життя" Дмитра Шерембея. Це найбільша пацієнтська організація в Україні, яка займається розширенням доступу до лікування та була ініціатором законопроєкту про легалізацію медичного канабісу.

"Постанова Кабінету Міністрів легалізує ввезення в Україну лише двох препаратів, які містять хімічну копію канабісу, та геть лишає пацієнтів надії на ліки з канабісу. Навіщо потрібна хімічна копія рослини, якщо ця рослина росте сама по собі, а ліки із неї коштуватимуть 20 доларів, замість 600 та 2000 — як це відбувається із Дронабінолом та Набіксімолсом, зазначеними в Постанові? Це ніби зробити штучний бензин та продавати його по 600 доларів за літр, у той час, коли є нафта, та з неї можна робити бензин за долар. Це чисто лобістські дії МОЗ, які відстоюють в Україні інтереси лише двох виробників, замість того, щоб дозволити усім пацієнтам лікуватися ліками на основі медичного канабісу", - роз’яснив нам Дмитро Шерембей.