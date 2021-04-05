Нардепи хочуть легалізувати медичний канабіс: джерело в Верховній Раді розкрило деталі

Медичний канабіс, який легалізований або декриміналізований вже в 46 країнах світу, може стати доступним і в нашій країні. Джерело "Телеграфа" у Верховній Раді повідомляє, що вже цього тижня одна з партій буде подавати в парламент законопроєкт про дозвіл медичного канабісу і в Україні.

"Законопроєкт зібрали в один з чотирьох попередніх, які так і не затвердили", - відмічає співрозмовник видання.

Поясняємо: декриміналізація - часткове зняття заборони конопель з відсутністю кримінальної відповідальності носіння і зберігання.

Легалізація - зняття кримінальної відповідальності та вільна торгівля коноплями в спеціальних місцях.

Нагадаємо, 19 травня минулого року стосовно цього питання на сайті Офісу президента з’явилася відповідна петиція. Вона тоді швидко набрала потрібні 25 тисяч підписів. А 25 жовтня 2020 року питання було винесено в список всенародного опитування, яке проводилось в день місцевих виборів за ініціативою глави держави Володимира Зеленського. Однак жодної юридичної сили опитування не мало, тому його результати навряд можна вважати аргументом для позитивного голосування за законопроєкт в Раді.

Втім, якщо вірити результатам опитування, 64,88% українців за легалізацію канабісу в медичних цілях, проти – 29,53%.

Канабіс досі входить до списку "Особливо небезпечні наркотичні засоби". Також за зберігання до 5 грамів в Україні передбачені адміністративна, а понад 5 грамів кримінальна відповідальності.

Чи буде законопроєкт проголосовано в стінах парламенту - питання відкрите.

Нагадаємо, в грудні ООН виключив канабіс зі списку небезпечних наркотиків.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українку ледь не запроторили до тюрми на Балі через посилку з пастілою. Місцеві силовики запідозрили, що дівчина причетна до контрабанди наркотиків.