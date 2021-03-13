Еще одна страна решила легализовать марихуану

Нижняя палата парламента Мексики поддержала законопроект, законодательно закрепивший легализацию т марихуаны в стране. Каннабис будет узаконен по пяти типам лицензий.

Закон поддержали 316 депутатов, 127 выступили против. На следующем этапе закону необходима подпись президента государства Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, сообщает агентство MercoPress.

Уголовная ответственность будет отменена по пяти типам лицензий. Это выращивание, переработка, продажа, исследование, экспорт или импорт. Заниматься подобной деятельностью смогут лица, достигшие 18 лет.

По мнению, президента Мексики, легализация марихуаны станет серьезным ударом по крупным наркокартелям страны, с которыми государство не может справиться уже не первый год.

Напомним, в американском штате Техас наркодилер доставил 32 пакета марихуаны не тому человеку и повеселил полицию. Семья по ошибке получила набитые марихуаной пакеты и обратилась в окружную полицию. Шериф Эд Гонсалес опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько фотографий этих наркотиков.