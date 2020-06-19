Скачать
Пятница, 19.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"
Зеленский выразил поддержку в разработке дорожной карты дальнейшего развития "Восточного партнерства"
В Европе опасаются новой волны COVID-19
В Европе опасаются новой волны COVID-19
Реал разгромил Валенсию и сократил отставание от Барселоны
Реал разгромил Валенсию и сократил отставание от Барселоны
Меган Маркл и принцу Гарри не дали разрешение на регистрацию торговой марки Archewell
Гарри и Меган отказали в регистрации торговой марки

Американский наркодилер отправил не на тот адрес большую партию марихуаны

Американский наркодилер отправил не на тот адрес большую партию марихуаны
01:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото из открытых источников
Семья по ошибке получила набитые марихуаной пакеты и обратилась в окружную полицию.

В американском штате Техас наркодилер доставил 32 пакета марихуаны не тому человеку и повеселил полицию.

Об этом сообщает портал UPI со ссылкой на полицейский участок округа Харрис.

Семья по ошибке получила набитые марихуаной пакеты и обратилась в окружную полицию. Шериф Эд Гонсалес опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько фотографий этих наркотиков.

«Марихуана будет находиться у нас до тех пор, пока мы не найдем ее владельца. Если она принадлежит вам, пожалуйста, зайдите за ней в полицейский участок округа Харрис», — написал Гонсалес, сопроводив текст смеющимся эмодзи.

Хранение и употребление марихуаны на территории Техаса запрещено и преследуется по закону.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Полиция.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский: Украина требует полноправного членства в ЕС
02 От COVID-19 и не только: как выбрать и правильно носить одноразовые перчатки
03 День медика 2020: когда отмечают, история
04 Коболев рассекретил, куда собирается расширяться "Нафтогаз"
05 Ирина Билык поздравила сына с 21-летием и показала его необычные рисунки (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: власти Закарпатья усиливают карантинные меры
COVID-19: власти Закарпатья усиливают карантин
В Украине за 5 месяцев уменьшилось число ДТП
В Украине за 5 месяцев уменьшилось число ДТП
НАТО активно готовится ко второй волне коронавируса
НАТО активно готовится ко второй волне коронавируса
День медика 2020: когда отмечают, история
День медика 2020: когда отмечают, история
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь