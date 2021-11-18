В Украине снова попытаются легализовать марихуану

Законопроект о легализации медицинского каннабиса опубликован для обсуждения

Министерство здравоохранения Украины обнародовало законопроект о медицинской марихуане для публичного обсуждения. Текст документа был подан на официальном сайте ведомства в среду, 17 ноября.

В пояснительной записке отмечается, что если указанный документ поддержат, пациенты будут иметь доступ к лечению медицинским каннабисом, обладающим свойствами облегчать течение сложных заболеваний. При этом легализация каннабиса позволит фармацевтическим компаниям и ученым проводить исследования в рамках международных стандартов.

Также законопроект внесет изменения в украинское законодательство о здравоохранении, ведь там четко прописаны такие понятия, как "каннабис", "растение каннабиса", "смола каннабиса" и другие.

По словам депутата от Голоса Ольги Стефанишиной, если законопроект все же поддержат, в Украине будет создан электронный реестр, где пропишут все препараты на основе марихуаны, которые аптечные сети при наличии соответствующих лицензий и разрешений будут отпускать по электронным рецептам.

Ранее мы писали о вероятности легализации медицинского каннабиса в Украине и объяснили, что это значит.