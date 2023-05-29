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"Продаю церкву, місячний дохід до 5000$": оголошення про нібито продаж храму у Львові здивувало мережу (відео)

Автор
Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
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Оголошення й оригінальне фото церкви Новина оновлена 29 травня 2023, 20:00
Оголошення й оригінальне фото церкви. Фото Колаж "Телеграфу"

Ціна на церкву здається надто великою

У соцмережах поширюють допис про продаж церкви на Львівщині. Публікація насмішила мережу та викликала бурхливе обговорення.

Оголошення стало популярним цими днями. У ньому йдеться, що у м. Львів продається церква за 350000$, місячний дохід 3500$-5000$. Власник нібито виїхав за кордон, тому продає бізнес.

Як з’ясувалося, вперше цей допис у TikTok розмістив майже 2 місяці тому користувач Moran tomas, у якого це єдине відео на його каналі. За цей час пост набрав понад млн переглядів. А через нову хвилю популярності там з’явилося багато свіжих коментарів, які переважно реагують з іронією.

Однак насправді ця церква розташована у селі Паліївці на Кіровоградщині та належить парафії праведної Єлизавети ПЦУ. Сама світлина, яку поширюють у "оголошенні" зроблена вже досить давно, під час будівництва храму. Фото належить будівельній компанії КБК.

Продають церкву у місті Львів за 350 тисяч доларів, фото церкви
Та сама церква

Компанія пропонує купити церкву, яку вона побудує "під ключ". Ціну не називає, але вочевидь вона значно нижча, ніж вказано у публікації. Як пишуть в "КБК", цей храм замовила місцева громада для того, щоб мати зручне місце для проведення Богослужінь.

"Замовники звертаються в будівельні компанії із запитом "куплю церкву, храм". Для віруючих людей дуже зручно мати церкви в своєму селі чи міському районі недалеко від будинку, щоб була можливість відвідувати її не тільки у свята, а й у зручний час", — йдеться у тексті на сайті КБК. Зазначимо, що ціни, які пропонують за будівництво церкви у цій компанії у кілька разів дешевші за ціну, яку хочуть за храм.

Так, 350 тисяч доларів — це близько 13 млн грн. Хоча будівництво церкви площею 112 квадратних метрів обійшлося замовнику у 2,7 млн. А церква у Пліївцях взагалі має площу 95 квадратних метрів, згідно з даними на сайті будівельної фірми.

Нагадаємо, що в Україні продають "патріотичний бульбулятор". Засіб для куріння марихуани в такому недоречному оформленні не аби як насмішив мережу.

Також в Україні можуть здивувати ціни на нерухомість. Так, у Києві продають люксову квартиру за 9,5 млн доларів.

Теги:
#Нерухомість #Кіровоградська область #Курйози #Церква