"Продаю церкву, місячний дохід до 5000$": оголошення про нібито продаж храму у Львові здивувало мережу (відео)

Ціна на церкву здається надто великою

У соцмережах поширюють допис про продаж церкви на Львівщині. Публікація насмішила мережу та викликала бурхливе обговорення.

Оголошення стало популярним цими днями. У ньому йдеться, що у м. Львів продається церква за 350000$, місячний дохід 3500$-5000$. Власник нібито виїхав за кордон, тому продає бізнес.

Як з’ясувалося, вперше цей допис у TikTok розмістив майже 2 місяці тому користувач Moran tomas, у якого це єдине відео на його каналі. За цей час пост набрав понад млн переглядів. А через нову хвилю популярності там з’явилося багато свіжих коментарів, які переважно реагують з іронією.

Однак насправді ця церква розташована у селі Паліївці на Кіровоградщині та належить парафії праведної Єлизавети ПЦУ. Сама світлина, яку поширюють у "оголошенні" зроблена вже досить давно, під час будівництва храму. Фото належить будівельній компанії КБК.

Та сама церква

Компанія пропонує купити церкву, яку вона побудує "під ключ". Ціну не називає, але вочевидь вона значно нижча, ніж вказано у публікації. Як пишуть в "КБК", цей храм замовила місцева громада для того, щоб мати зручне місце для проведення Богослужінь.

"Замовники звертаються в будівельні компанії із запитом "куплю церкву, храм". Для віруючих людей дуже зручно мати церкви в своєму селі чи міському районі недалеко від будинку, щоб була можливість відвідувати її не тільки у свята, а й у зручний час", — йдеться у тексті на сайті КБК. Зазначимо, що ціни, які пропонують за будівництво церкви у цій компанії у кілька разів дешевші за ціну, яку хочуть за храм.

Так, 350 тисяч доларів — це близько 13 млн грн. Хоча будівництво церкви площею 112 квадратних метрів обійшлося замовнику у 2,7 млн. А церква у Пліївцях взагалі має площу 95 квадратних метрів, згідно з даними на сайті будівельної фірми.

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