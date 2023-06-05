Номер с допотопным телевизором за 3000 гривен в сутки: сеть удивил полулюкс на известном украинском курорте

Людей смутил старый телевизор и общий интерьер

Своей стоимостью украинцев поражает не только черешня, но и номера на Шацких озерах. Украинцы заметили в одном из комплексов "полулюксовые номера", которые, по их мнению, не отвечают этому статусу своим видом.

Фотографиями поделилась в Twitter девушка под псевдонимом "Выдра", которая перед поездкой на озера выбирала себе место для проживания. Стоимость полулюкса в местном отеле ее поразила. Номер стоит около 3000 грн в сутки, однако этого у среднего полулюкса — старый телевизор, обычная кровать, диван, в ванной синий коврик, есть кондиционер, шкафчики и т.д.

Сам отель на сайте "Booking" пишет, что в таком номере есть халаты и полотенца, паркетный пол, электрочайник, холодильник, сушилка для одежды, чайник и т.д. В комментариях отмечают, что такой номер на Шацких стоит 800-1000 гривен.

В то же время оценка самой гостиницы на сервисе Booking достаточно высока. Между тем другие отели предлагают подобные полулюксы за 2000-2100 грн в сутки, апартаменты за 2500 грн, или домики за 1400 грн в сутки. Это все тоже на береговой линии.

Напомним, что цены на аренду на Шацких озерах очень далеки от стоимости аренды элитных домов в Киеве. К примеру, за аренду усадьбы просят 30 тысяч долларов в месяц. В то время как за меньшую стоимость можно снять роскошный пентхаус в центре Нью-Йорка.

Тем временем под Киевом продают имение за 16 миллионов долларов. Он имеет свою набережную и напоминает Версаль.